Zo ziet het ooit Roze Kasteel van Het Land van Ooit er nu uit

Het was dé blikvanger van het themapark Het Land van Ooit in Drunen: het Roze Kasteel. Nadat het park in 2007 failliet ging, verdween de kleur van het gebouw en werd het terrein verbouwd. Dit weekend kwamen veel mensen tijdens Open Monumentendag kijken hoe het nu met het beroemde kasteel is.

De herinneringen aan de avonturen van Kloontje het Reuzenkind in en rond het Roze Kasteel zijn nog levendig, maar veel bezoekers vinden het niet zo erg dat de roze verf niet meer op het kasteel zit. Al was het in de tijd van het pretpark wel een echte blikvanger. Behalve de roze kleur is er meer verdwenen. Of beter gezegd: bijna niks herinnert nog aan het Land van Ooit, op de soldaten in de vijver na. Het Land van Ooit is nu Landgoed Steenenburg en het Roze Kasteel heet nu Kasteel d'Oultremont. In het kasteel kun je overnachten in een chique hotel, koffie drinken op het terras of vergaderen in een van de vergaderruimtes. Op het terrein verrijst een woonwijk en worden meerdere appartementen gebouwd. En dan moet er ook nog een medische campus komen.

Een van de vergaderzalen.









Maar veel mensen komen zondag speciaal voor het kasteel. "Ik kende het als het Roze Kasteel", vertelt een man. "Ik was er nog nooit binnen geweest, dus ik was wel benieuwd. Het is moeilijk in te beelden hoe het vroeger was. Eerst kon je de contouren van het park nog zien, maar nu is er veel omheen gebouwd." "Ik heb jaren in Vlijmen gewoond", zegt een andere bezoekster. "Ik ben heel vaak langs het Roze Kasteel gereden, maar ik was er nog nooit binnen geweest. Afgelopen zomer zat ik hier op een terrasje en las ik dat je hier binnen kon kijken. Ik was wel nieuwsgierig. Ik wacht nu op een rondleiding." Een andere vrouw is na haar rondleiding onder de indruk. "Echt ontzettend mooi. Ik heb zelfs een foto van de wc gemaakt. Het marmer is prachtig. Dat zie je bijna nergens meer tegenwoordig. Ook het interieur is prachtig. Ze hebben het mooi opgeknapt."

"Het is mooi geworden hoor, maar ik mis het roze wel."