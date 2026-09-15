LIVE 112-nieuws | Botsing tussen auto en vrachtwagen zorgt voor flinke vertraging op A29 | IJsverkoophokje valt van vrachtwagen en belandt midden op snelweg

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Liveblog

09:31 Botsing tussen auto en vrachtwagen zorgt voor flinke vertraging op A29 Een vrachtwagen en een auto zijn dinsdagochtend op de Haringvlietbrug met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeluk op de A29 richting Rotterdam liep de vertraging rond half tien op tot ongeveer een uur. Lees verder

08:13 IJsverkoophokje valt van vrachtwagen en belandt midden op snelweg Een ijsverkoophokje is in de nacht van maandag op dinsdag van een vrachtwagen gevallen op knooppunt De Stok bij Roosendaal. Het hokje kwam midden op de A58 terecht. Lees verder

05:52 Auto uitgebrand in Oss, ook boom en busje beschadigd Een auto is maandagnacht volledig uitgebrand op de Doctor Hoebenstraat in Oss. Ook raakten een boom, tuinhuisje en busje beschadigd bij de brand. Lees verder

05:20 Auto in de sloot in Andel, bestuurder naar huis gegaan Een auto is maandagavond in de sloot beland langs de Neer-Andelseweg in Andel. Na het ongeval ging de bestuurder naar huis, tot verwarring van de hulpdiensten. Lees verder