Tienduizenden nieuwe huizen kunnen voorlopig geen stroomaansluiting krijgen

Zo'n 55.000 nog te bouwen woningen in Oost-Brabant kunnen voorlopig niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten vanwege het overvolle stroomnet. Dat heeft Enexis donderdag bekendgemaakt op basis van nieuwe berekeningen. Het is volgens de netbeheerder bovendien nog onduidelijk wanneer deze woningen wel een aansluiting kunnen krijgen.

Het overvolle stroomnet is al langer een groot zorgenkind in de Brainportregio. De regio wil economisch flink groeien, maar daarvoor moet de woningbouw meegroeien. En daar zit nu juist een kink in de (elektriciteits)kabel. 54.000 Woningen kunnen wel

Sinds 1 juli mogen netbeheerders als Enexis door nieuwe regels geen ruimte op het net meer reserveren voor kleinverbruikers. Projectontwikkelaars konden vóór die tijd een aanvraag indienen voor woningen waarvan de bouw binnen drie jaar zou starten. Landelijk kreeg Enexis 140.000 nieuwe woningen aangemeld waarvan de bouw binnen drie jaar moet beginnen. Het positieve nieuws: voor 54.000 woningen is nog ruimte gevonden op het net. Voor de overige 86.000 woningen dus niet. Een groot deel daarvan staat in Oost-Brabant gepland. Daarnaast kreeg Enexis vóór 1 juli nog eens 60.000 reguliere aanvragen binnen voor nieuwe of zwaardere kleinverbruikaansluitingen. Normaal gesproken sluit de netbeheerder ongeveer 25.000 nieuwbouwwoningen per jaar aan.

Actie nodig

Volgens directeur Rutger van der Leeuw van Enexis komt het aantal niet echt als een verrassing, al had hij niet verwacht dat het om zoveel woningen zou gaan. "Het is gewoon een heel groot aantal. Een stuk groter dan we hadden verwacht." De huidige situatie betekent niet dat de 55.000 woningen in Oost-Brabant nooit gebouwd kunnen worden. Maar wanneer dan? Van der Leeuw: "Kijk, uiteindelijk gaan we al die woningen aansluiten. Alleen de vraag is: hoe snel kan dat?"

Dit is waarom huizen niet zomaar meer worden aangesloten na 1 juli Netbeheerder Enexis hield altijd een deel van het net gereserveerd voor kleinverbruikers, zoals huishoudens, maar dat mag sinds 1 juli niet meer. Organisaties of instanties die maatschappelijk van cruciaal belang zijn, krijgen voortaan voorrang. Het gaat dan om zogenoemde 'congestieverzachters', zoals grote batterijen, en vitale functies zoals ziekenhuizen, drinkwaterbedrijven en brandweerkazernes. Aansluitingen voor nieuwe huizen of uitbreidingen in de meterkast, bijvoorbeeld voor een (zwaardere) inductiekookplaat of laadpaal aan huis, komen daardoor achteraan in de prioriteitenrij terecht. Ze krijgen nog wel voorrang op bedrijven zonder prioriteitsstatus.

Wat nu?

Van der Leeuw roept daarvoor de hulp in van gemeenten, projectontwikkelaars en grootverbruikers. "We kunnen het niet meer alleen." Om alle woningen die nu in de wachtrij staan alsnog van stroom te kunnen voorzien, zijn er volgens Van der Leeuw drie opties. Ten eerste kan het net worden verzwaard. Met meer kabels in de wijken en meer elektriciteitsstations. Van der Leeuw: "Als een gemeente ambitie heeft op het gebied van woningbouw, dan zeggen wij: dat kan. Maar we moeten het samen doen." De andere opties gaan over het stroomverbruik. Woningen zo bouwen dat ze minder energie nodig hebben en stroom op andere momenten gebruiken, is daarbij een belangrijke stap. Als huizen bijvoorbeeld een thuisbatterij hebben, kan dat veel uitmaken. Tegelijkertijd kunnen bedrijven hun energieverbruik anders plannen, waardoor er bijvoorbeeld overdag meer stroom beschikbaar is voor huishoudens. Hoe bedrijven kunnen helpen

Dat laatste is een beproefd recept; het gebeurt al op verschillende plekken in het land. Als voorbeeld noemt Van der Leeuw een papierfabriek in Maastricht. "Daar konden 3.500 huizen worden aangesloten, omdat we afspraken hebben gemaakt met de fabriek. Hun proces is aangepast zodat ze kunnen meebewegen met het net." Soortgelijke deals hoopt Enexis ook in Brabant te sluiten. De eerste stappen zijn al gezet: met Bavaria en Dommelsch zijn eerder al afspraken gemaakt. Van der Leeuw: "Voor een bierbrouwer is dit relatief eenvoudig. Zo kunnen ze bijvoorbeeld 's nachts hun ketels opwarmen in plaats van overdag." Hij hoopt op meer kandidaten. "Als we er in Oost-Brabant tien of twintig hebben, is het probleem voor een groot deel opgelost." Gaat dat lukken? "Ik ben best hoopvol. We moeten nu gewoon aan de bak."