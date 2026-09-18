Nog geen duidelijkheid over dodelijk ongeluk A59, wel aangifte tegen boeren

Wat er precies gebeurde bij het dodelijke ongeluk op de A59 tijdens het boerenprotest van 14 augustus, is nog altijd niet duidelijk. Politie en Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken nog de oorzaak.

Bij het ongeluk op de A59 kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss om het leven. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode werd aangehouden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. Rijkswaterstaat deed daarnaast aangifte tegen boeren die met tractoren over de snelweg reden. De politie kan nog geen conclusies trekken. "Dit (veelal technische) onderzoek dient zoals altijd zorgvuldig te gebeuren", laten politie en OM weten. Wanneer de resultaten komen, is nog niet bekend. Tractoren op de A59

Het ongeluk gebeurde op de dag van het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Een groep boeren reed die dag met tractoren richting het provinciehuis in Den Bosch. Daarbij reden ze over de A59, waar een file ontstond. De 34-jarige vrouw uit Nistelrode reed achterop die file.