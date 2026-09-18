Nog geen duidelijkheid over dodelijk ongeluk A59, wel aangifte tegen boeren
Wat er precies gebeurde bij het dodelijke ongeluk op de A59 tijdens het boerenprotest van 14 augustus, is nog altijd niet duidelijk. Politie en Openbaar Ministerie (OM) onderzoeken nog de oorzaak.
Bij het ongeluk op de A59 kwamen een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Oss om het leven. Een 34-jarige vrouw uit Nistelrode werd aangehouden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het ongeluk. Rijkswaterstaat deed daarnaast aangifte tegen boeren die met tractoren over de snelweg reden.
De politie kan nog geen conclusies trekken. "Dit (veelal technische) onderzoek dient zoals altijd zorgvuldig te gebeuren", laten politie en OM weten. Wanneer de resultaten komen, is nog niet bekend.
Tractoren op de A59
Het ongeluk gebeurde op de dag van het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Een groep boeren reed die dag met tractoren richting het provinciehuis in Den Bosch. Daarbij reden ze over de A59, waar een file ontstond. De 34-jarige vrouw uit Nistelrode reed achterop die file.
Volgens een van de boeren die met zijn tractor over de A59 reed, begeleidde de politie hen de snelweg op. Dat klopt niet, zegt een woordvoerder van de politie vrijdag. Er reden wel politiemotoren mee, maar niet om de demonstranten te begeleiden.
"Dat was nadrukkelijk niet om de demonstranten te begeleiden, maar vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid", zegt de woordvoerder.
Aangifte
Tijdens en na het protest zelf zijn geen mensen aangehouden. Toch kan de actie van 14 augustus nog gevolgen hebben. Rijkswaterstaat deed aangifte van overtredingen die die dag door het hele land zijn gepleegd, zoals het rijden met tractoren op snelwegen.
De politie onderzoekt deze aangiftes onder leiding van het OM.
Beter overleg
De demonstratie was in de gemeente Den Bosch. Daarom overlegden vooraf alleen de burgemeester van Den Bosch, politie en OM met elkaar: de lokale driehoek. Politie en OM vinden het beter om voortaan ook met meer gemeenten te overleggen, zeker bij demonstraties op snelwegen.
Volgens de evaluatie is dat al geregeld: er geldt nu één landelijke lijn voor hoe je omgaat met protesten op snelwegen.
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