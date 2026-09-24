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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op | Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:02

Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op

Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken, deze keer gebeurde dat in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters werden in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. 

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05:47

Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht

Op de A4 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is bij Steenbergen een ernstig ongeluk gebeurd. De snelweg is dicht tussen Dinteloord en Steenbergen. 

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