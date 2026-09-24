LIVE 112-nieuws | Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op | Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht

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06:02 Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken, deze keer gebeurde dat in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters werden in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken. Lees verder