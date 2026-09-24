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LIVE 112-nieuws | Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op | Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht
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Liveblog
06:02
Opnieuw brandstichting in Breda: huurscooters gaan in vlammen op
Opnieuw zijn er in Breda in korte tijd meerdere branden uitgebroken, deze keer gebeurde dat in de wijk Boeimeer. Onder meer een bouwcontainer en twee huurscooters werden in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken.
05:47
Hulpdiensten rukken massaal uit voor ernstig ongeval A4, snelweg dicht
Op de A4 van Rotterdam naar Bergen op Zoom is bij Steenbergen een ernstig ongeluk gebeurd. De snelweg is dicht tussen Dinteloord en Steenbergen.
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