Deze Brabander is vanaf volgend jaar te zien in de Slimste Mens van België

Guus Meeuwis doet mee aan het nieuwe seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld in België. De namen van 37 deelnemers zijn bekendgemaakt. De Tilburger deed in 2020 al eens mee aan de Nederlandse variant. Dat werd geen succes: hij hield het slechts één aflevering vol.

Toen vreesde hij al voor een black-out tijdens de uitzending. "Mijn omgeving zet me aardig onder druk. Maar ik houd gewoon rekening met een stille aftocht na één aflevering", zei hij in 2020 tegen Omroep Brabant . Die voorspelling kwam uit. Hij werd in de eerste aflevering uitgeschakeld door Emma Wortelboer.

Hij eindigde zelfs helemaal onderaan in de dag- en seizoensranglijst van dat seizoen. Dat seizoen werd uiteindelijk gewonnen door een andere Brabander: Rob Kemps, beter bekend als Snollebollekes.

Hopelijk schopt de zanger het dit keer verder. Aan de jury zal het in ieder geval niet liggen. Sinds 2016 heeft mede-Tilburger Marc-Marie Huijbregts een vaste rol in de Belgische jury van het programma. Het 24e seizoen is vanaf maandag 5 oktober te zien op de Belgische televisiezender Play.

Brabanders in de Slimste

Voor bekende Brabanders is het tv-programma geen onbekend terrein. Al zes keer won een Brabander de Nederlandse variant.

Aan De Slimste Mens Ter Wereld doen in totaal 38 deelnemers mee. Eén naam heeft Play nog niet bekendgemaakt.