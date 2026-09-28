Vrachtwagens weg van Merwedebrug, schade loopt op tot 1,9 miljoen per dag

De problemen met de Merwedebrug kosten de samenleving volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zo’n 1,9 miljoen euro per dag. Vooral vrachtwagens zijn de dupe. Zij mogen niet over de brug en moeten daardoor tientallen kilometers omrijden.

De Merwedebrug is sinds eind juli dicht. Er zijn problemen met de stalen boogconstructie. Uit onderzoek bleek dat delen van de brug minder sterk zijn dan gedacht. Daarom mogen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er voorlopig niet overheen. De impact van de sluiting van de brug is groot.

Voor vrachtwagens betekent de afsluiting een flinke omweg. Volgens het EIB loopt de maatschappelijke schade daardoor op tot ongeveer 1,9 miljoen euro per dag. Dat komt onder meer door extra reistijd, hogere brandstof- en personeelskosten en meer drukte op andere wegen.

Transportbedrijven voelen het direct

Hoe lang dat zo blijft, is nog onzeker. Rijkswaterstaat onderzoekt of maatregelen aan de huidige brug mogelijk zijn. Als dat niet lukt en vrachtverkeer pas weer over de brug kan als de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is, loopt de schade volgens het EIB op tot bijna 2,7 miljard euro.