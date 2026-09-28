Vrachtwagens weg van Merwedebrug, schade loopt op tot 1,9 miljoen per dag
De problemen met de Merwedebrug kosten de samenleving volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zo’n 1,9 miljoen euro per dag. Vooral vrachtwagens zijn de dupe. Zij mogen niet over de brug en moeten daardoor tientallen kilometers omrijden.
De Merwedebrug is sinds eind juli dicht. Er zijn problemen met de stalen boogconstructie. Uit onderzoek bleek dat delen van de brug minder sterk zijn dan gedacht. Daarom mogen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton er voorlopig niet overheen. De impact van de sluiting van de brug is groot.
Voor vrachtwagens betekent de afsluiting een flinke omweg. Volgens het EIB loopt de maatschappelijke schade daardoor op tot ongeveer 1,9 miljoen euro per dag. Dat komt onder meer door extra reistijd, hogere brandstof- en personeelskosten en meer drukte op andere wegen.
Transportbedrijven voelen het direct
Hoe lang dat zo blijft, is nog onzeker. Rijkswaterstaat onderzoekt of maatregelen aan de huidige brug mogelijk zijn. Als dat niet lukt en vrachtverkeer pas weer over de brug kan als de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is, loopt de schade volgens het EIB op tot bijna 2,7 miljard euro.
Voor bedrijven in de regio zijn de gevolgen nu al merkbaar. Henk Swijnenburg van een transportbedrijf uit Werkendam vertelde eerder dat het omrijden hem naar schatting 5000 tot 10.000 euro extra per week kost. Zijn belangrijkste klant zit in Gorinchem. Hij huurt nu grond aan de overkant zodat zijn vrachtwagens niet om hoeven te rijden.
Niet alleen de Merwedebrug
De problemen bij de Merwedebrug staan volgens het EIB niet op zichzelf. Op meerdere plekken in Brabant liggen grote wegenprojecten stil. Zo zijn plannen voor de A2 tussen Deil, Den Bosch en Vught gepauzeerd. Hetzelfde geldt voor de A67 bij Eindhoven, de A58 tussen Breda en Tilburg en het stuk A58 tussen Sint Annabosch en Galder.
Landelijk liggen zestien wegenprojecten stil. Volgens het EIB zorgt dat voor 12,4 miljoen uur extra reistijd per jaar. Voor personenauto’s gaat het om 11,2 miljoen uur, voor vrachtwagens om 1,2 miljoen uur. De maatschappelijke schade komt uit op ongeveer 305 miljoen euro per jaar. De cijfers zijn er niet voor alleen Brabant.
Water
Ook op het water zijn er zorgen. Projecten bij de Volkeraksluizen en de Kreekraksluizen zijn gepauzeerd. Daardoor blijven schippers langer wachten. Het EIB schat de maatschappelijke schade bij deze twee sluizen samen op ruim 25 miljoen euro per jaar. Die zorgen zijn er ook bij de Zuid-Willemsvaart. De werkzaamheden aan drie sluizen zijn uitgesteld.
Het EIB waarschuwt dat de problemen alleen maar groter worden als onderhoud en vervanging verder worden uitgesteld. Tot 2039 is volgens cijfers van de Algemene Rekenkamer 80 miljard euro nodig voor de rijksinfrastructuur. Daarvan is 40 miljard nog niet geregeld.
Hier lees je alle verhalen over de Merwedebrug.