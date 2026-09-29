Aantal woonwagenplekken in Brabant daalt, ondanks verbod op uitsterfbeleid

Het aantal plekken voor woonwagens in Brabant is sinds 2018 alleen maar gedaald. Dat terwijl gemeenten sinds dat jaar verplicht zijn woonwagenbewoners een plek te geven. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volkshuisvesting. Voor woonwagenbewoners bevestigen de cijfers hun wantrouwen. In Breda wachten 120 mensen op een plek, terwijl de gemeente eind vorig jaar 29 nieuwe plekken beloofde. Hun reactie: "Eerst zien."

Hoe frustrerend de zoektocht naar een plek is, weet Jaantje van Boxtel (61) uit Breda. Ze woont al dertien jaar tegen haar zin in een appartement, nadat haar oude woonwagenkamp werd opgedoekt. Even gloorde er hoop toen er plekken beschikbaar kwamen in een nieuwbouwwijk. Maar die hoop verdween in de prullenbak: de gemeente kiest daar voor huurhuizen. Altijd een reden

Bart Hülters van Woonwagenbelangen Breda reageert er murw op. "De gemeente heeft het uitsterfbeleid veranderd in het uitstelbeleid. Er is altijd een reden om geen woonwagenkamp te bouwen. De ene keer vanwege de weerstand vanuit de buurt, de andere keer vanwege een stankcirkel of het is te duur. Er is altijd iets. Er is nog geen paal de grond ingegaan voor die 29 beloofde plekken."

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen herkent dat gevoel. Volgens de ombudsman worden Sinti en Roma nog altijd gediscrimineerd en uitgesloten. Dat merken ze bij het zoeken naar werk, het aanvragen van een hypotheek voor hun woonwagen en het afsluiten van een verzekering. Sommigen voelen zich daardoor gedwongen hun achtergrond en cultuur verborgen te houden. De ombudsman roept de overheid op nu echt werk te maken van meer woonwagenplekken.

Duizenden plekken tekort Het zogenoemde uitsterfbeleid stopte in 2018 officieel. Bij dat beleid werden plekken die vrijkwamen niet opnieuw uitgegeven. Toch is het tekort aan standplaatsen sindsdien nauwelijks kleiner geworden. In de afgelopen drie jaar kwamen er landelijk maar 99 standplaatsen bij, terwijl er naar schatting vierduizend tot misschien wel achtduizend nodig zijn. Gemeenten wijzen onder meer op hoge kosten, te weinig grond, weerstand van omwonenden en politieke onwil. Sinti, Roma en reizigers merken dat het uitsterfbeleid in een andere vorm doorgaat.