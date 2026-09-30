Boete voor anesthesist die navelstrengbloed toediende bij 200 kinderen

Anesthesist Jens Fischer de Brabander uit Veldhoven die ruim tweehonderd kinderen illegaal met navelstrengbloed behandelde, heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een boete gekregen. De anesthesist deed de behandelingen met de belofte om zo autisme en klachten van hersenverlammingen te kunnen genezen. Vorig jaar werd de man berispt door de inspectie, hij zou de illegale behandelingen mogelijk vanuit tandartspraktijken uitvoeren.

De behandelingen werden uitgevoerd met Slowaaks navelstrengbloed, bij met name kinderen. De arts deed de belofte dat het navelstrengbloed autisme, klachten van beroertes en hersenverlamming zou verhelpen. Later bleek dat hij helemaal niet de juiste vergunning had voor de bloedtransfusies. De Vereniging tegen de Kwakzalverij verzocht de IGJ vervolgens om op te treden tegen de arts, na lang juridisch gesteggel werd het verzoek dan ook uitgevoerd. Volgens de vereniging bedraagt de boete 8375 euro, een standaard boetebedrag. Een woordvoerder van de IGJ laat in een reactie weten dat de anesthesist inderdaad een boete heeft gekregen: "voor het uitvoeren van een behandeling waar hij geen vergunning voor heeft." Ze wil niet zeggen hoe hoog die boete is. Tuchtcollege

De Vereniging tegen de Kwakzalverij reageert tevreden op het optreden van de IGJ tegen de anesthesist, al kwam dat volgens de vereniging na lange tijd.

Aan het verzoek van de vereniging om de anesthesist ook tuchtrechtelijk aan te pakken, heeft de IGJ geen gehoor gegeven. Het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch laat weten dat er op dit moment ook geen andere klachten van patiënten tegen hem lopen. De vereniging kan nog bezwaar maken tegen het besluit van de inspectie. Of dat ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Torenhoge prijzen voor navelstrengbloedbehandelingen De behandelingen van de anesthesist hadden een behoorlijk prijskaartje. "De Veldhovense arts krijgt een boete van bijna 9000 euro. Om deze boete in perspectief te plaatsen: Fischer den Brabander heeft voor zijn stamcelbehandeling tienduizenden euro’s per infuus gerekend", schrijft de vereniging in een statement. Hij werkte voor zijn behandelingen samen met het Zwitserse bedrijf CBC Health. Op hun website valt te lezen dat een behandeling 44.000 euro kost. Het bedrijf stopte de samenwerking met de arts nadat het IGJ in had gegrepen. Ze overwogen juridische stappen tegen de arts.