Boete voor anesthesist die navelstrengbloed toediende bij 200 kinderen
Anesthesist Jens Fischer de Brabander uit Veldhoven die ruim tweehonderd kinderen illegaal met navelstrengbloed behandelde, heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een boete gekregen. De anesthesist deed de behandelingen met de belofte om zo autisme en klachten van hersenverlammingen te kunnen genezen. Vorig jaar werd de man berispt door de inspectie, hij zou de illegale behandelingen mogelijk vanuit tandartspraktijken uitvoeren.
De behandelingen werden uitgevoerd met Slowaaks navelstrengbloed, bij met name kinderen. De arts deed de belofte dat het navelstrengbloed autisme, klachten van beroertes en hersenverlamming zou verhelpen. Later bleek dat hij helemaal niet de juiste vergunning had voor de bloedtransfusies.
De Vereniging tegen de Kwakzalverij verzocht de IGJ vervolgens om op te treden tegen de arts, na lang juridisch gesteggel werd het verzoek dan ook uitgevoerd. Volgens de vereniging bedraagt de boete 8375 euro, een standaard boetebedrag.
Een woordvoerder van de IGJ laat in een reactie weten dat de anesthesist inderdaad een boete heeft gekregen: "voor het uitvoeren van een behandeling waar hij geen vergunning voor heeft." Ze wil niet zeggen hoe hoog die boete is.
Tuchtcollege
De Vereniging tegen de Kwakzalverij reageert tevreden op het optreden van de IGJ tegen de anesthesist, al kwam dat volgens de vereniging na lange tijd.
Aan het verzoek van de vereniging om de anesthesist ook tuchtrechtelijk aan te pakken, heeft de IGJ geen gehoor gegeven. Het Regionaal Tuchtcollege in Den Bosch laat weten dat er op dit moment ook geen andere klachten van patiënten tegen hem lopen.
De vereniging kan nog bezwaar maken tegen het besluit van de inspectie. Of dat ook gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.
Torenhoge prijzen voor navelstrengbloedbehandelingen
De behandelingen van de anesthesist hadden een behoorlijk prijskaartje. "De Veldhovense arts krijgt een boete van bijna 9000 euro. Om deze boete in perspectief te plaatsen: Fischer den Brabander heeft voor zijn stamcelbehandeling tienduizenden euro’s per infuus gerekend", schrijft de vereniging in een statement.
Hij werkte voor zijn behandelingen samen met het Zwitserse bedrijf CBC Health. Op hun website valt te lezen dat een behandeling 44.000 euro kost. Het bedrijf stopte de samenwerking met de arts nadat het IGJ in had gegrepen. Ze overwogen juridische stappen tegen de arts.
Optreden tegen de arts
De Vereniging tegen de Kwakzalverij had de inspectie gevraagd op te treden tegen de arts. Zij sprak van "uiterst dubieuze, ernstige kwakzalverij en het uitvoeren van risicovolle verrichtingen". Een overtreding waarbij "nota bene jonge kinderen aan experimentele behandelingen zijn onderworpen".
Ook Gwendolyn van Gorkom (hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum) sprak destijds tegen Omroep Brabant van "pure kwakzalverij".
Uitzonderlijke behandeling
Behandeling met navelstrengbloed is uitzonderlijk en wordt niet vaak toegepast. Het gebeurt alleen in universitaire ziekenhuizen. Van Gorkum maakte zich dan ook zorgen over de gevolgen: “Zulke behandelingen zijn niet alleen nutteloos, maar ook gevaarlijk en onverantwoord als je die niet in een universitair ziekenhuis uitvoert."
Ze verdiepte zich in de materie die de arts aanleverde als bewijs voor de effectiviteit van zijn behandelingen. Maar haar oordeel was fel: “Het ontbreken van een kwaliteitscheck van het bloed en de handelingen van de anesthesist gaan tegen alle richtlijnen in. Dit is absurd.”
Rapport
De behandelingen kwamen in september 2025 aan het licht nadat de IGJ een rapport publiceerde over het onderzoek dat naar de anesthesist was ingesteld. Patiënten logeerden voor de behandeling enkele dagen in een hotel in de buurt van Veldhoven. Tijdens het onderzoek werden er ook bij een tandartspraktijk in Best, waar de arts werkzaam was, zakken met navelstrengbloed gevonden.
Volgens de IGJ is de anesthesist voornemens om de boete te betalen. "Hij hoopt zo dit hoofdstuk correct af te sluiten", schrijft de IGJ in haar brief aan de vereniging.