Illegale behandelingen met navelstrengbloed: inspectie legt arts boete op

De anesthesist uit Veldhoven die bijna tweehonderd kinderen illegaal met navelstrengbloed behandelde, met de belofte om zo autisme en klachten van hersenverlammingen te kunnen genezen, heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een boete gekregen. Vorig jaar werd de man berispt door de inspectie, hij zou de illegale behandelingen vanuit tandartspraktijken uitvoeren.

Volgens de Vereniging tegen de Kwakzalverij bedraagt de boete 8375 euro . Een woordvoerder van de IGJ laat in een reactie weten dat de anesthesist inderdaad een boete heeft gekregen: "voor het uitvoeren van een behandeling waar hij geen vergunning voor heeft." Ze wil niet zeggen hoe hoog die boete is.

De behandelingen werden uitgevoerd met Slowaaks navelstrengbloed , bij met name kinderen. De arts deed de belofte dat het navelstrengbloed autisme, klachten van beroertes en hersenverlamming zou verhelpen. Later bleek dat hij helemaal niet de juiste vergunning had voor de bloedtransfusies.

Hij werkte voor zijn behandelingen samen met het Zwitserse bedrijf CBC Health. Op hun website valt te lezen dat een behandeling 44.000 euro kost. Het bedrijf stopte de samenwerking met de arts nadat het IGJ in had gegrepen. Ze overwogen juridische stappen tegen de arts.

Optreden tegen de arts

De Vereniging tegen de Kwakzalverij had de inspectie gevraagd op te treden tegen de arts. Zij sprak van "uiterst dubieuze, ernstige kwakzalverij en het uitvoeren van risicovolle verrichtingen". Een overtreding waarbij "nota bene jonge kinderen aan experimentele behandelingen zijn onderworpen".

Ook Gwendolyn van Gorkom (hematoloog en expert op het gebied van bloedbehandelingen bij het Maastricht Universitair Medisch Centrum) sprak destijds tegen Omroep Brabant van "pure kwakzalverij".

Uitzonderlijke behandeling

Behandeling met navelstrengbloed is uitzonderlijk en wordt niet vaak toegepast. Het gebeurt alleen in universitaire ziekenhuizen. Van Gorkum maakte zich dan ook zorgen over de gevolgen: “Zulke behandelingen zijn niet alleen nutteloos, maar ook gevaarlijk en onverantwoord als je die niet in een universitair ziekenhuis uitvoert."



Ze verdiepte zich in de materie die de arts aanleverde als bewijs voor de effectiviteit van zijn behandelingen. Maar haar oordeel was fel: “Het ontbreken van een kwaliteitscheck van het bloed en de handelingen van de anesthesist gaan tegen alle richtlijnen in. Dit is absurd.”

Rapport

De behandelingen kwamen in september 2025 aan het licht nadat de IGJ een rapport publiceerde over het onderzoek dat naar de anesthesist was ingesteld. Patiënten logeerden voor de behandeling enkele dagen in een hotel in de buurt van Veldhoven. Tijdens het onderzoek werden er ook bij een tandartspraktijk in Best, waar de arts werkzaam was, zakken met navelstrengbloed gevonden.