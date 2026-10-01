LIVE 112-nieuws | Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer | Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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06:46 Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer Twee mannen hebben woensdagavond de brandweer gebeld omdat ze vast bleken te zitten op een parkeerplaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Vught. De poort van het terrein bleek stuk en kon niet meer open. Lees verder

06:21 Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. De brand brak iets voor vieren uit in de nacht van woensdag op donderdag. Lees verder