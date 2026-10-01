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LIVE 112-nieuws | Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer | Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda
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Liveblog
06:46
Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer
Twee mannen hebben woensdagavond de brandweer gebeld omdat ze vast bleken te zitten op een parkeerplaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Vught. De poort van het terrein bleek stuk en kon niet meer open.
06:21
Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda
Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. De brand brak iets voor vieren uit in de nacht van woensdag op donderdag.
05:46
Automobiliste van de snelweg gehaald met een wel heel lage snelheid
Een vrouw (48) is in de nacht van woensdag op donderdag van de A58 bij Etten-Leur gehaald omdat ze 45 kilometer per uur reed. Op de snelweg is 130 kilometer per uur toegestaan.
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