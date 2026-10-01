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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer | Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:46

Mannen zitten vast op parkeerplaats en bellen brandweer

Twee mannen hebben woensdagavond de brandweer gebeld omdat ze vast bleken te zitten op een parkeerplaats bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Industrieweg in Vught. De poort van het terrein bleek stuk en kon niet meer open. 

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06:21

Brand verwoest schuur bij woonhuis in Breda

Een schuur bij een woonhuis aan de Reinierstraat in Breda is compleet verwoest door brand. De brand brak iets voor vieren uit  in de nacht van woensdag op donderdag. 

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05:46

Automobiliste van de snelweg gehaald met een wel heel lage snelheid

Een vrouw (48) is in de nacht van woensdag op donderdag van de A58 bij Etten-Leur gehaald omdat ze 45 kilometer per uur reed. Op de snelweg is 130 kilometer per uur toegestaan. 

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