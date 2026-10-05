Zorgaanbieder bij azc's stopt na extra toezicht van inspectie
Zorgaanbieder All Care 4 All uit Waalwijk is gestopt met het aanbieden van zorg in verschillende asielzoekerscentra in Brabant. De organisatie stond eerder onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), omdat de geleverde zorg niet op orde zou zijn. Zo zou onvoldoende rekening worden gehouden met trauma's van asielzoekers en werkten er medewerkers zonder de juiste papieren.
Het Waalwijkse bedrijf werd vanaf juni al extra in de gaten gehouden door de inspectie. All Care 4 All leverde wijkverpleging bij azc's in Budel, Gilze, Eindhoven en Oisterwijk.
Het verscherpte toezicht volgde na een bezoek van de inspectie in maart. Daaruit bleek volgens de IGJ dat de zorgaanbieder de zaken al langere tijd structureel niet op orde had.
Vaker gewaarschuwd
Het was niet de eerste keer dat de inspectie aan de bel trok. Ook in oktober 2024 en augustus 2025 kreeg het bedrijf te horen dat verbeteringen nodig waren. Zo zouden medewerkers onvoldoende rekening houden met lichamelijke en psychische klachten die voortkomen uit traumatische ervaringen van bewoners van de azc's.
Ook de registratie van incidenten schoot tekort. Medewerkers meldden incidenten nauwelijks, waardoor het bedrijf zelf slecht zicht had op wat intern misging. Daarnaast werd medicatie niet altijd volgens de richtlijnen verstrekt en werkten twee zorgverleners zonder de juiste diploma's.
Minder leerlingen
De inspectie plaatste de organisatie daarom onder verscherpt toezicht en het bedrijf kreeg vijf maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Als dat niet zou lukken, kon de inspectie verder ingrijpen. Uiterlijk in oktober moest er verbetering zichtbaar zijn.
All Care 4 All liet destijds aan Omroep Brabant weten zich te herkennen in de bevindingen van de inspectie. Volgens het bedrijf waren er toen al verbeteringen in gang gezet. Zo wilde de organisatie minder gebruikmaken van leerlingen en meer bevoegde zorgverleners aantrekken.
Op het moment van de inspectie werkten twaalf zorgverleners voor het bedrijf: vier in loondienst, vier leerlingen en vier zzp'ers. Twee van de vier medewerkers in loondienst beschikten niet over de juiste papieren.
Gestopt
Tot de voorgenomen verbeteringen is het uiteindelijk niet gekomen. De IGJ laat maandag weten dat het bedrijf is gestopt met het aanbieden van zorg.
Sinds juli, een maand nadat het verscherpte toezicht was ingesteld, leverde All Care 4 All al geen zorg meer aan asielzoekerscentra. Vanaf september is het bedrijf helemaal niet meer actief in de zorg. Volgens de inspectie is All Care 4 All ook niet van plan om in de toekomst opnieuw zorg te gaan verlenen.
De inspectie greep het afgelopen jaar vaker in bij Brabantse zorgaanbieders. Balans Thuiszorg in Oosterhout kreeg vorige maand nog een aanwijzing. Hasman Helpende Hand in Tilburg stopte na een waarschuwing van de inspectie, net als Goed en Welzorg Thuis en Pera Zorg uit Eindhoven.