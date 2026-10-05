Zorgaanbieder bij azc's stopt na extra toezicht van inspectie

Zorgaanbieder All Care 4 All uit Waalwijk is gestopt met het aanbieden van zorg in verschillende asielzoekerscentra in Brabant. De organisatie stond eerder onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), omdat de geleverde zorg niet op orde zou zijn. Zo zou onvoldoende rekening worden gehouden met trauma's van asielzoekers en werkten er medewerkers zonder de juiste papieren.

Het Waalwijkse bedrijf werd vanaf juni al extra in de gaten gehouden door de inspectie. All Care 4 All leverde wijkverpleging bij azc's in Budel, Gilze, Eindhoven en Oisterwijk. Het verscherpte toezicht volgde na een bezoek van de inspectie in maart. Daaruit bleek volgens de IGJ dat de zorgaanbieder de zaken al langere tijd structureel niet op orde had. Vaker gewaarschuwd

Het was niet de eerste keer dat de inspectie aan de bel trok. Ook in oktober 2024 en augustus 2025 kreeg het bedrijf te horen dat verbeteringen nodig waren. Zo zouden medewerkers onvoldoende rekening houden met lichamelijke en psychische klachten die voortkomen uit traumatische ervaringen van bewoners van de azc's.