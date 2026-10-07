Zeven heldenacties die niet onopgemerkt zijn gebleven

Piet Weerts (80) uit Deurne liet zich niet zomaar overmeesteren toen hij maandagavond werd overvallen. De tachtiger verzette zich hevig, waardoor de overvaller er vandoor ging. Piet wordt sindsdien een held genoemd, maar hij is niet de enige die de afgelopen jaren moed toonde. Dit zijn zeven bijzondere verhalen.

Storm Roubroeks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Afgelopen februari redde Abdalrahman Mohamad (29) een bestuurder van een verbrandingsdood bij een ongeluk in Eindhoven. Hij lag op de bank toen hij een harde knal hoorde en meteen naar buiten rende om te kijken wat er aan de hand was. Daar zag hij metershoge vlammen uit een auto komen. De bestuurder hing er half uit, maar Abdalrahman wist hem op zijn blote voeten uit de vlammen te halen.

Het verhaal van Abdalrahman Abdalrahman redt bestuurder van verbrandingsdood bij ongeluk in Eindhoven

Collega's Pascal Borgignons en Alex Koenen reden op de A58 richting Kaatsheuvel toen zij een automobilist slingerend over de snelweg zagen rijden. Niet veel later zagen zij dat de vrouw voorover hing en onwel was geworden. Ze twijfelden geen moment en schoten te hulp. Zonder overleg reden ze, ieder met hun eigen vrachtwagen, de auto van de vrouw klem en schakelden de hulpdiensten in.

Pascal en Alex schoten te hulp op de A58 Chauffeurs noemen ingreep op A58 geen heldendaad: 'Wat moet je anders?'

Een vrouw in Eindhoven nam de instructies van haar navigatiesysteem in januari wel heel letterlijk. Toen haar navigatiesysteem aangaf dat ze rechtsaf moest, reed ze vanaf Kanaaldijk-Zuid zo het kanaal in. Oplettende Dzmitry zag het gebeuren en sprong meteen het koude water in om haar te redden.

Dzmitry sprong het water in Dzmitry redde vrouw uit het kanaal en krijgt oudste medaille van Nederland

Danny van Lierop redde in 2022 zijn buren uit hun appartementencomplex in Eindhoven. Door brand in een van de appartementen zat een bewoner vast op een balkon. Danny redde de man en zorgde ervoor dat ook alle andere bewoners het gebouw op tijd konden verlaten.

Danny twijfelde niet Danny twijfelt geen moment en redt medebewoner uit brandende flat

Rond middernacht betrapte Marco de Jongh uit Bergen op Zoom een inbreker in zijn huis. In een reflex rende hij achter de man aan, de vrieskou in. Door de schrik had hij niet in de gaten dat hij spiernaakt was. Het zorgde voor een bijzonder tafereel in het centrum en eindigde in een arrestatie.

Marco rende naakt de straat op 'Ik stond letterlijk voor lul!', Man uit Bergen op Zoom rent naakt achter inbreker aan

Daisy Rasmussen (33) uit Zevenbergen reed precies op het juiste moment door het centrum van haar dorp. Ze zag hoe een oudere man met zijn scootmobiel het water in reed. Ze aarzelde geen moment, sprong erachteraan en hield zijn hoofd boven water.

Daisy aarzelde niet Daisy (33) redt leven van oudere man die met scootmobiel in kanaal rijdt

De 10-jarige Jamy Schuurmans uit Helvoirt zag hoe zijn boezemvriend door het ijs zakte en kopje-onder ging. Jamy bedacht zich geen moment en trok de veel grotere Xander helemaal op eigen kracht uit het water.