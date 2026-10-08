Defensie zwijgt over drones boven Brabantse vliegbases: vreest voor vijand

Defensie wil niet meer informatie vrijgeven over de mysterieuze drones die onder meer boven de vliegbases Gilze-Rijen en Volkel zijn gezien. Het ministerie vreest dat mogelijke tegenstanders met die informatie kunnen ontdekken waar zwakke plekken zitten in de beveiliging van militaire locaties en het Nederlandse luchtruim.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Dat blijkt uit antwoorden op een Woo-verzoek van RTL Nieuws. Brabant kreeg eind vorig jaar meerdere keren te maken met verdachte drones in de buurt van militaire locaties. Zo werden drones gezien bij Gilze-Rijen en Volkel. Ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport werd in november 2025 tijdelijk stilgelegd na de waarneming van meerdere drones. De mysterieuze toestellen doken ook buiten Brabant op, onder meer bij de NAVO-basis in Brunssum. Over deze en andere drone-incidenten wil Defensie nu bewust weinig informatie prijsgeven. 'Zorgwekkende ontwikkeling'

Een interne nota van Defensie die wel openbaar is gemaakt, noemt de drones een 'zorgwekkende' ontwikkeling. Het gaat om nieuwe en grotere systemen dan Defensie tot nu toe kende. Ze zijn niet alleen een gevaar voor het vliegverkeer, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de militaire veiligheid.