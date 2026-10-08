Defensie zwijgt over drones boven Brabantse vliegbases: vreest voor vijand
Defensie wil niet meer informatie vrijgeven over de mysterieuze drones die onder meer boven de vliegbases Gilze-Rijen en Volkel zijn gezien. Het ministerie vreest dat mogelijke tegenstanders met die informatie kunnen ontdekken waar zwakke plekken zitten in de beveiliging van militaire locaties en het Nederlandse luchtruim.
Dat blijkt uit antwoorden op een Woo-verzoek van RTL Nieuws. Brabant kreeg eind vorig jaar meerdere keren te maken met verdachte drones in de buurt van militaire locaties. Zo werden drones gezien bij Gilze-Rijen en Volkel. Ook het vliegverkeer op Eindhoven Airport werd in november 2025 tijdelijk stilgelegd na de waarneming van meerdere drones.
De mysterieuze toestellen doken ook buiten Brabant op, onder meer bij de NAVO-basis in Brunssum. Over deze en andere drone-incidenten wil Defensie nu bewust weinig informatie prijsgeven.
'Zorgwekkende ontwikkeling'
Een interne nota van Defensie die wel openbaar is gemaakt, noemt de drones een 'zorgwekkende' ontwikkeling. Het gaat om nieuwe en grotere systemen dan Defensie tot nu toe kende. Ze zijn niet alleen een gevaar voor het vliegverkeer, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de militaire veiligheid.
Als zulke drones opnieuw opduiken, kan Defensie proberen de besturing te verstoren of ze uit de lucht te schieten. In Brabant gebeurde dat al. Op 21 november 2025 werden tot tien drones boven vliegbasis Volkel gezien. Militairen schoten op de drones, maar zonder succes. Een dag later werd vanwege drones het vliegverkeer op Eindhoven Airport enkele uren stilgelegd.
Defensie houdt informatie geheim
Veel meer wil Defensie niet vertellen. Zo blijft onduidelijk hoe vaak drones precies boven militaire locaties zijn gezien en wat daarbij is ontdekt. Ook wil het ministerie niet zeggen of er na november 2025 nog meer van dit soort incidenten zijn geweest.
Daar is volgens Defensie een duidelijke reden voor: te veel informatie kan mogelijke tegenstanders helpen. Zij zouden zo kunnen ontdekken hoe Nederland drones opspoort en bestrijdt en vooral waar zwakke plekken in de beveiliging zitten. Defensie houdt er bovendien rekening mee dat drones kunnen worden gebruikt om militaire locaties te verkennen of te verstoren.
Russische schaduwvloot
Eerder kwam al meer naar buiten over waar de drones mogelijk vandaan kwamen. Onderzoekers van het Britse International Institute for Strategic Studies (IISS) concludeerden afgelopen zomer dat drones bij onder meer Volkel, Gilze-Rijen en Eindhoven zeer waarschijnlijk afkomstig waren van schepen uit de Russische schaduwvloot.
Volgens de onderzoekers wilde Rusland daarmee onder meer testen hoe snel de NAVO reageert en waar zwakke plekken in de luchtverdediging zitten. Juist over dat soort informatie wil Defensie nu niets naar buiten brengen. RTL Nieuws gaat bezwaar maken tegen het besluit om zo weinig informatie vrij te geven.
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