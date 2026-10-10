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112 NIEUWS

LIVE 112-nieuws | Agenten stoppen taxichauffeur die onder invloed zou rijden | Invalidenbusje belandt in water in Moergestel, brandweer redt inzittenden

Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.

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Redactie

Liveblog

06:37

Agenten stoppen taxichauffeur die onder invloed zou rijden

Een taxichauffeur is vrijdagavond door agenten van de verkeerspolitie gestopt in Breda. Ze verdachten deze van rijden onder invloed. 

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06:05

Invalidenbusje belandt in water in Moergestel, brandweer redt inzittenden

Een invalidenbusje is vrijdag rond middernacht in het water beland naast de Hofakker in Moergestel. De bestuurder zou in de straat hebben willen keren en zou daarbij op het gaspedaal hebben gedrukt in plaats van de rem. De bus schoot daardoor tussen de brug en de bosjes door en belandde in de beek Reusel. 

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05:54

Voetganger overlijdt na aanrijding op A58, wilde vermoedelijk oversteken

Een voetganger is vrijdag rond middernacht om het leven gekomen bij een aanrijding op de A58 bij Tilburg.  Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. Een vrachtwagenchauffeur kon de voetganger niet meer ontwijken.

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05:49

Automobilist vast na achtervolging met snelheden tot 200 kilometer per uur

Een automobilist is vrijdagavond aangehouden na een politieachtervolging die begon in de omgeving van Den Bosch. De snelheden liepen hierbij op tot zo'n 200 kilometer per uur.

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