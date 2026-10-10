LIVE 112-nieuws | Agenten stoppen taxichauffeur die onder invloed zou rijden | Invalidenbusje belandt in water in Moergestel, brandweer redt inzittenden

06:05

Een invalidenbusje is vrijdag rond middernacht in het water beland naast de Hofakker in Moergestel. De bestuurder zou in de straat hebben willen keren en zou daarbij op het gaspedaal hebben gedrukt in plaats van de rem. De bus schoot daardoor tussen de brug en de bosjes door en belandde in de beek Reusel.

Lees verder