Na noodverordening toch opnieuw intimidatie en overlast in Raamsdonksveer

Harde knallen, gefilmd worden als je voorbij loopt en een cobra naar je hoofd gegooid krijgen als je langs fietst: buurtbewoners in Raamsdonksveer zijn opnieuw klaar met de overlast die een grote groep jongeren veroorzaakt. Een jaar geleden werd er nog een noodverordening afgegeven, waarna de rust terugkeerde. Maar ondanks eerdere maatregelen en het inmiddels geldende vuurwerkverbod is de overlast weer opgelaaid. Buren houden hun hart vast nu oud en nieuw nadert.

Door het zonnetje dat schijnt op de snoetjes van de herten bij de kinderboerderij zou je maandagmiddag denken dat er niets aan de hand is aan de Hoevendijk. Toch verraden de vuurwerkresten op de grond en de verbogen prullenbak dat het hier allesbehalve rustig is geweest. "Je hoort vooral 's avonds een hoop geknal. Het zijn echt harde knallen. Je schrikt je drie slagen in de rondte", zegt een buurtbewoonster. Een andere vrouw die er met haar hondje bij staat, zegt niet alleen zelf te schrikken van al het geknal. "Voor mijn hond is het verschrikkelijk. Ze stuift het huis door als er een knal komt. Dat vind ik zo zielig."

"Ze gooien zelfs vuurwerk naar de beestjes."

"Het lijkt wel oorlog", beschrijft ook meneer Broeders de explosies. "Het is een groep jongeren van 30 man. Ze gooien zelfs vuurwerk naar de beestjes." Net als de buurvrouwen gaat meneer Broeders niet meer naar buiten 's avonds.

Een andere buurman deed dat onlangs wel, maar dat liep uit op een onveilige situatie voor hem. "Ik kwam niet eens heel dichtbij, want ik loop voortaan met een grote cirkel om ze heen. Toch werd ik gefilmd door de groep. Ook andere mensen die voorbij komen, worden gefilmd en een vrouw die langs kwam gefietst, kreeg laatst vuurwerk naar haar hoofd gegooid", zegt hij. "De explosies zijn ook gericht op tunneltjes, dat is een mooie klankenkast voor ze."

"De grote groep regeert het hier gewoon."

De buurman baalt dat de overlast weer zo hoog is opgelopen, net als een jaar geleden. "We zijn weer op hetzelfde punt als vorig jaar. Het wordt hier op een bepaald tijdstip gewoon onveilig. De grote groep regeert het hier gewoon." Madeleine van Toorenburg, waarnemend burgemeester van de gemeente Geertruidenberg waar Raamsdonksveer onder valt, schreef vorig jaar nog in een brief aan buurtbewoners dat het 'van de gekke is' dat een groep jongeren de buurt terroriseert. Een vrouw werd zelfs mishandeld toen ze jongeren aansprak op het afsteken van vuurwerk en de beelden werden gedeeld op social media. Een noodverordening volgde. Groepsvorming was verboden, er gold een vuurwerkverbod, brandbare stoffen of voorwerpen, alcohol en gezichtsbedekkende kleding waren niet toegestaan. Ook werd er extra gesurveilleerd. Ondanks de eerdere maatregelen en het inmiddels landelijke vuurwerkverbod merkt de buurt weinig verschil. "Het is eventjes goed gegaan, maar nu laait het weer op", zegt een buurvrouw. "Ik heb al meerdere malen melding gemaakt in een app. We krijgen iedere keer hetzelfde antwoord van de gemeente dat ze extra surveilleren. Maar ik zie de handhaving nooit. Het is weer wachten tot het fout gaat", zegt de buurman.

Burgemeester Van Toorenburg laat aan Omroep Brabant weten bekend te zijn met de recente meldingen. "Deze hebben onze volledige aandacht. We zijn met de politie in overleg en overwegen strenge maatregelen", laat ze weten.