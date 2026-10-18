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LIVE 112-nieuws | Man uit het water gered in Breda: vriend zou ook in het water zijn beland | Brand op camping in Molenschot, chalet compleet verwoest
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
06:37
Man uit het water gered in Breda: vriend zou ook in het water zijn beland
Een man is zaterdagnacht rond drie uur door de hulpdiensten aan de Nieuwe Prinsenkade in Breda uit het water gehaald. Daarmee was de kous niet af: eenmaal uit het water vertelde de man dat hij samen met een vriend in het water was beland. Direct startte een zoekactie naar dit mogelijke tweede slachtoffer.
06:27
Brand op camping in Molenschot, chalet compleet verwoest
Een chalet op camping Heidelust in Molenschot is zaterdagnacht door brand verwoest. Toen de brandweer op de camping aankwam, stond het chalet al in lichterlaaie.
06:18
Buurtbewoner ziet scooter in brand staan en pakt zelf de tuinslang
In de wijk Heuvel in Breda is zaterdagnacht rond twee uur opnieuw een scooter in vlammen opgegaan. Dit keer was het raak in een brandgang aan de Esserstraat. Een buurtbewoner merkte de brand op en belde de brandweer.
06:08
Brand bij aanbouw achter een huis in Oosterhout
Bij aan aanbouw achter een huis aan de Sint Josephstraat in Oosterhout is zaterdagnacht brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle.
05:55
Ravage na ongeluk met twee auto's op A58 bij Tilburg, weg lange tijd dicht
Een ongeluk met twee auto's heeft zaterdagnacht voor een ravage gezorgd op de A58 bij Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond half vier. Na de klap belandde een van de auto's in een greppel langs de weg. Verspreid over de snelweg, in de richting Breda, lagen brokstukken en glas.
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