Jongen zwaargewond door vuurwerk bij PSV-feest: tweede verdachte gepakt

Een 17-jarige jongen uit Roosendaal wordt verdacht van betrokkenheid bij een vuurwerkongeluk tijdens het kampioensfeest van PSV in Eindhoven. Bij het feest in april raakte een jongen (16) uit Breda zwaargewond nadat hij illegaal vuurwerk opraapt. Dat was door anderen op de grond gegooid. Een achttienjarige verdachte uit Bergen op Zoom meldde zich eerder al bij de politie nadat er opsporingsbeelden van hem waren verspreid.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De 17-jarige uit Roosendaal is tijdens het politieonderzoek in beeld gekomen als verdachte. Hij werd in augustus al verhoord, zo laat de politie weten op vragen van Omroep Brabant. De politie toonde in juni beelden van het moment waarop het misging bij het kampioenschap van PSV. Vlakbij de Markt werden twee verdachten getoond. Ze werkten volgens de politie samen bij het aansteken en weggooien van het zware vuurwerk. De jongen uit Roosendaal werd op die beelden niet getoond.

Brandwonden, vingertoppen kwijt en gehoorbeschadiging

Het slachtoffer kwam samen met een vriend aanlopen en dacht dat het vuurwerk een rokende fakkel was. Hij pakte het op en het vuurwerk ontplofte in zijn hand waardoor hij zwaargewond raakte. Hij mist onder meer twee vingertoppen, liep brandwonden op en een gehoorbeschadiging. De twee verdachten kregen twee weken de tijd om zich te melden, anders zouden de beelden herkenbaar naar buiten worden gebracht. Een achttienjarige jongen uit Bergen op Zoom meldde zich enkele dagen later bij de politie. De andere verdachte op de beelden heeft zich niet gemeld. Hij blijkt nu ook geen verdachte meer. Politieonderzoek afgerond

"Uit onderzoek is gebleken dat hij niet de gooier is, maar dat hij erbij loopt. De verdachte die is aangehouden, zegt hem niet te kennen. Dat verhaal lijkt te kloppen", zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). De man zou volgens de woordvoerder uit Eindhoven kunnen komen, maar ook afkomstig kunnen zijn uit het buitenland. Dat verklaart mogelijk waarom hij zich nooit gemeld heeft. Zijn foto stond maanden online. Het onderzoek naar wie het vuurwerk heeft gegooid is volgens de politie nu afgerond. Het complete dossier wordt nu voorgelegd aan een officier van justitie om te beoordelen of de zaak voor de rechter komt.