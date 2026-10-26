Coen K. (36) hoort strafeis na doodschoppen van vriendin Jessica

Coen K. (36) uit Uden staat maandag eindelijk voor de rechtbank in Den Bosch om zich te verantwoorden voor de dood van zijn vriendin Jessica Brants uit Vlijmen. Zij kwam op 17 juli vorig jaar om het leven toen Coen K. compleet zijn zelfbeheersing verloor en dodelijke trappen uitdeelde in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. En dat terwijl het driejarige dochtertje van Jessica erbij was.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Jessica overleefde de woede-uitbarsting van Coen niet. Hij zit sinds die zomerdag in de cel en kwam er alleen even uit voor een aantal tussentijdse zittingen bij de rechtbank. Tijdens die korte sessies werd al deels duidelijk hoe die fatale avond is verlopen. Ruzie

Voordat K. de dodelijk trappen uitdeelde hadden de twee ruzie, zo werd duidelijk. Jessica zou Coen terugbrengen naar zijn huis in Uden, maar ze had, net als Coen, ook al flink gedronken. Te veel in ieder geval om hem nog weg te brengen met de auto. Die discussie is waarschijnlijk de ‘trigger’ geweest voor de ruzie en de dodelijke schoppen tegen hoofd en hals.

Waarom die ruzie uitmondde in de dood van Jessica is niet helemaal duidelijk. Volgens de advocaat van K. was Coen K. verslaafd aan medicijnen als oxazepam en diazepam. Dat zijn medicijnen waarvan je rustig zou moeten worden, maar in combinatie met alcohol zouden ze bij sommige mensen juist voor kortsluiting kunnen zorgen, zo legde de advocaat na de eerste tussentijdse zitting uit. Hij gaat ervan uit dat Coen een delier kreeg: een plotselinge en tijdelijke ernstige verwardheid, door die combinatie van alcohol en medicijnen. 'Vaker gewelddadig'

Justitie zal aanvoeren dat Coen K. vaker gewelddadig was, maar dat bestrijdt zijn advocaat. Uit appjes zou blijken dat hij en Jessica nooit ruzie hadden, laat staan dat hij geweld gebruikte. De verdediging hekelt dan ook de verklaring van een ex van Coen K. dat hij haar zou hebben mishandeld. “Door haar lijkt het of hij een psychopaat is en vaker mishandeld, maar hij heeft geen kwade inborst”, vertelde de advocaat. “Het geweld op 17 juli kwam vanuit het niets.” Een psycholoog en een psychiater hebben geconstateerd dat Coen niet volledig toerekeningsvatbaar was toen hij Jessica doodde. Zij adviseren om tbs met voorwaarden op te leggen, als hij wordt veroordeeld. Justitie zal daarnaast ongetwijfeld een forse celstraf eisen. De rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor de behandeling van deze zaak. Omroep Brabant doet uitgebreid verslag met een liveblog, artikelen en video’s en een podcast.

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