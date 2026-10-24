Storm, wespen en wereldkampioenen: dit gebeurde vandaag

Storm Austen zorgt voor flinke schade in Breda, Mariska is wereldkampioen tepels tatoeëren en Bossche psycholoog Najla Edriouch waarschuwt voor de gevaren van TikTok-psychologie. Deze vijf verhalen moet je zaterdag hebben gelezen.

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Storm Austen richtte vrijdagavond flinke schade aan in Breda. Een boom viel dwars door het dak van de woonwagen van Grad Damen aan de Edisonstraat en verwoestte de kinderkamer waar normaal zijn twee dochters slapen. Gelukkig was er niemand thuis. Damen en buurtgenoten hadden al langer gewaarschuwd voor de slechte staat van de boom, maar volgens hem zou de gemeente pas in 2027 aan kappen toe zijn geweest. Extra pijnlijk: Damen kan zijn woonwagen niet verzekeren vanwege fraude die 35 jaar geleden op het kamp plaatsvond. "Ik lach wel, maar ik jank van binnen", vertelde hij tegen de brandweer. Lees hier het hele verhaal.

Boswachter Frans Kapteijns neemt ons deze week mee naar een opengebroken wespennest, mysterieuze paddenstoelen en een zieke berkenboom. De waarschijnlijke dader van het vernielde wespennest in een wild aardbeienveldje? De wespendief, een vogel die gespecialiseerd is in het leegroven van grondnesten van wespen en hommels. Deze roofvogel kan tot veertig centimeter diep graven om bij de voedzame larven te komen en is dankzij stugge schubachtige veren volledig beschermd tegen wespensteken. Ook legt Frans uit waarom er zoveel insecten op een beschadigde berk zaten (spechten hadden de sapstromen blootgelegd) en wat de oranje-gele vlekken op een perenblad veroorzaakt (peer-jeneverbesroest). Check het verhaal hier.

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Verder nog: Mariska de Jong uit Breda is wereldkampioen tepels tatoeëren geworden. Bij de World Universal League of Permanent Makeup in Turkije versloeg ze vrijdagavond 57 andere deelnemers met haar tepelhof-reconstructies voor mensen na borstoperaties. "Het is echt mijn mooiste werk ever", zegt ze over de tepel waarmee ze won. De jury beoordeelde op maat, kleur, diepte en hygiëne. Naast de eer levert de prijs haar mogelijk ook samenwerking met ziekenhuizen op, waardoor meer zorgverzekeraars haar werk zouden kunnen vergoeden. "Dat is echt de mega-kers op de taart." Lees hier haar verhaal.

De Bossche psycholoog Najla Edriouch waarschuwt voor de gevaren van TikTok-psychologie. Uit onderzoek naar autisme-filmpjes bleek dat slechts 27 procent gebaseerd is op juiste informatie. Jongeren komen bij haar binnen met zelfdiagnoses die ze online hebben opgedaan, wat leidt tot teleurstelling en wantrouwen wanneer blijkt dat deze diagnose niet klopt. Het probleem: iedereen mag zich psycholoog noemen, want het is geen beschermd beroep. Tegelijkertijd ziet Edriouch ook een positieve kant: jongeren praten normaler over mentale problemen en voelen zich vrijer om zich kwetsbaar op te stellen. Hier lees je het verhaal.

Tot slot. Carnaval begint volgend jaar al op 5 februari, maar de bouwclubs denken er niet aan om kleinere wagens te maken. "We hebben de uitdaging voor onszelf dit jaar alleen maar groter gemaakt", zegt Alexander Janssen van HIK in Rucphen. In Halsteren konden ze het onderstel van hun wagen uit 2019 terugkopen, wat anderhalve maand werk scheelt. En in Prinsenbeek zit zelfs al het eerste papier op de constructies, vrij uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. Over één ding maken de clubs zich geen zorgen: de gezelligheid in de bouwloods blijft gegarandeerd, inclusief kratten bier. Lees hier het hele verhaal.