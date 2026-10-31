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LIVE 112-nieuws | Accu aan oplader veroorzaakt brand in huis in Esch, bewoners op tijd weg | Explosie bij voordeur van huis in Helmond
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Liveblog
06:41
Accu aan oplader veroorzaakt brand in huis in Esch, bewoners op tijd weg
In een huis aan de Leunisdijk in het centrum van Esch is vrijdagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond vijf uur 's nachts ontdekt en was ontstaan bij een accu die in een bijgebouw aan de oplader zat.
06:34
Explosie bij voordeur van huis in Helmond
Bij de voordeur van een huis aan het Rozenhof in Helmond is vrijdagnacht een explosief ontploft. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts.
06:07
Brand verwoest verwaarloosd busje op parkeerplaats in Kaatsheuvel
In een busje op de parkeerplaats bij de Jumbo-supermarkt aan de Hoofdpoort in Kaatsheuvel is vrijdagavond brand uitgebroken. Het vuur werd rond halfelf ontdekt.
05:57
Gewonden bij steekpartij Helmond, flink bloedspoor naar huis aan overkant
Bij een steekpartij in een appartement aan het Soesterbergplein in Helmond zijn twee mensen gewond geraakt. Agenten hielden rond middernacht in de omgeving een man aan.
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