Tipgeld voor Bolle Jos officieel opgeschroefd naar recordbedrag
Het tipgeld voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van drugsbaron Jos Leijdekkers is maandag officieel verhoogd naar 2 miljoen euro. De Telegraaf meldde vorige week al dat die recordverhoging eraan zat te komen. Het bedrag is tien keer zo hoog als de 200.000 euro die het Openbaar Ministerie eerder uitloofde voor informatie over 'Bolle Jos'.
Met de verhoging gaat het om de hoogste tipbeloning ooit in Nederland. Misdaadjournalist John van den Heuvel zei eerder dat zo'n enorm bedrag wel degelijk effect kan hebben. "In Nederland staat er hooguit 20.000 euro voor een tip in een moordzaak. In de drugswereld zijn dat peanuts en wagen mensen hun leven niet voor zo'n bedrag", vertelde hij in de krant. "Maar voor 2 miljoen euro is het wel mogelijk, blijkt uit vergelijkbare zaken in Amerika en Mexico."
Honderd jaar cel
Politie en justitie in binnen- en buitenland maken al lange tijd jacht op de voortvluchtige crimineel uit Breda. Leijdekkers is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel. In België kreeg hij in verschillende strafzaken bij elkaar opgeteld nog eens 79 jaar cel opgelegd.
Justitieminister David van Weel maakte er eerder al geen geheim van dat hij Bolle Jos achter de tralies wil krijgen. Nederland voert de druk op Sierra Leone, waar Leijdekkers verblijft, al maanden op. Een tv-optreden van Van Weel leidde eerder zelfs tot commotie in het West-Afrikaanse land.
Begrotingssteun
Ook op Europees niveau wordt de druk opgevoerd. De Europese Commissie schortte eerder de betaling van 18 miljoen euro aan begrotingssteun aan Sierra Leone op. Het geld zou dit jaar naar het land gaan, maar die betaling ging niet door.
Nederland probeerde Leijdekkers eerder ook al tijdens een geheime operatie op zee in de kraag te vatten. Speciale eenheden van de Nationale Politie en de Koninklijke Marine hielden zich voor de kust van West-Afrika schuil op een undercoverschip. Het plan was om hem op volle zee, buiten de territoriale wateren van Sierra Leone, aan te houden. De operatie mislukte uiteindelijk.
Geheime operatie
Het naar Nederland halen van Leijdekkers heeft volgens politie en justitie de hoogste prioriteit. In Sierra Leone zou hij ook door het leven gaan onder de namen Omar Sharif of Sherrif.
De miljoenenbeloning is bedoeld voor informatie die daadwerkelijk leidt tot zijn aanhouding. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om cruciale informatie over de verblijfplaats van Leijdekkers of over hoe hij zich verplaatst.