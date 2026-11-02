Tipgeld voor Bolle Jos officieel opgeschroefd naar recordbedrag

Het tipgeld voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van drugsbaron Jos Leijdekkers is maandag officieel verhoogd naar 2 miljoen euro. De Telegraaf meldde vorige week al dat die recordverhoging eraan zat te komen. Het bedrag is tien keer zo hoog als de 200.000 euro die het Openbaar Ministerie eerder uitloofde voor informatie over 'Bolle Jos'.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Met de verhoging gaat het om de hoogste tipbeloning ooit in Nederland. Misdaadjournalist John van den Heuvel zei eerder dat zo'n enorm bedrag wel degelijk effect kan hebben. "In Nederland staat er hooguit 20.000 euro voor een tip in een moordzaak. In de drugswereld zijn dat peanuts en wagen mensen hun leven niet voor zo'n bedrag", vertelde hij in de krant. "Maar voor 2 miljoen euro is het wel mogelijk, blijkt uit vergelijkbare zaken in Amerika en Mexico." Honderd jaar cel

Politie en justitie in binnen- en buitenland maken al lange tijd jacht op de voortvluchtige crimineel uit Breda. Leijdekkers is in Nederland veroordeeld tot 24 jaar cel. In België kreeg hij in verschillende strafzaken bij elkaar opgeteld nog eens 79 jaar cel opgelegd.