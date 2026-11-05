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DONDERDAG GEMIST

Dakloos stel krijgt auto en draad over fietspaden: dit gebeurde donderdag

Dakloos stel krijgt een auto en op een fietspad is een ijzerdraad gespannen (foto's: Omroep Brabant).
Dakloos stel krijgt een auto en op een fietspad is een ijzerdraad gespannen (foto's: Omroep Brabant).

Een TikTokker wil zijn oude auto aan een dakloos stel uit Tilburg geven en het wordt koud de komende dagen: dit zijn de verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

Een TikTokker uit Nijmegen wil zijn oude auto aan een dakloos stel uit Tilburg geven, dat dinsdag alles verloor bij een autobrand. Hercules, zoals hij zichzelf noemt, zag het bericht en besloot te helpen. "Ik vond het echt heel sneu."

Lees het verhaal hier.

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Haal de winterjas maar tevoorschijn, want het wordt frisjes in Brabant. De temperatuur komt donderdag en vrijdag niet meer boven de negen graden uit, al zorgt de oosterwind ervoor dat het nog kouder aanvoelt. Wel schijnt de zon volop, belooft weerman Rico Schröder van Weerplaza.

Check het hier.

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Gerben van den Bogaard (50) en zijn zoon Lars (16) uit Schijndel doen deze week mee aan het WK canicross in Polen. Ze begonnen hardlopend met hun hond, maar hebben hun hardloopschoenen nu ingeruild voor een dogscooter en een mountainbike.

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Buurtbewoners van de wijk Maaspoort in Den Bosch zijn flink geschrokken nadat afgelopen weekend op twee locaties ijzerdraden over fietspaden waren gespannen. Een vrouw kwam daardoor ten val en liep enkele schrammen op.

Lees het hele verhaal hier.

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PSV miste woensdagavond flink wat kansen in de Champions Leaguewedstrijd tegen Club Brugge. Zo ook Sven Mijnans: "In mijn hoofd zat die er al in. Misschien moet ik de bal de volgende keer in de kruising schieten."

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