Dakloos stel krijgt auto en draad over fietspaden: dit gebeurde donderdag

Een TikTokker wil zijn oude auto aan een dakloos stel uit Tilburg geven en het wordt koud de komende dagen: dit zijn de verhalen die je donderdag gelezen moet hebben.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een TikTokker uit Nijmegen wil zijn oude auto aan een dakloos stel uit Tilburg geven, dat dinsdag alles verloor bij een autobrand. Hercules, zoals hij zichzelf noemt, zag het bericht en besloot te helpen. "Ik vond het echt heel sneu." Lees het verhaal hier.

Haal de winterjas maar tevoorschijn, want het wordt frisjes in Brabant. De temperatuur komt donderdag en vrijdag niet meer boven de negen graden uit, al zorgt de oosterwind ervoor dat het nog kouder aanvoelt. Wel schijnt de zon volop, belooft weerman Rico Schröder van Weerplaza.

Check het hier.

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Gerben van den Bogaard (50) en zijn zoon Lars (16) uit Schijndel doen deze week mee aan het WK canicross in Polen. Ze begonnen hardlopend met hun hond, maar hebben hun hardloopschoenen nu ingeruild voor een dogscooter en een mountainbike. Lees hier meer.

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Buurtbewoners van de wijk Maaspoort in Den Bosch zijn flink geschrokken nadat afgelopen weekend op twee locaties ijzerdraden over fietspaden waren gespannen. Een vrouw kwam daardoor ten val en liep enkele schrammen op. Lees het hele verhaal hier.