Een huwelijksaanzoek in een trein is bijzonder, maar het kan nog gekker

In een bomvolle trein van Eindhoven naar Amsterdam vond afgelopen zondag iets bijzonders plaats: via de intercom vroeg de Eindhovense Zwier zijn vriendin Janice ten huwelijk. Uniek, maar de afgelopen jaren waren er nog veel meer bijzondere aanzoeken in onze provincie.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

The sky is the limit

In 2020 vond in Geldrop een aanzoek plaats op grote hoogte. Bijna vijftien jaar nadat ze elkaar voor het eerst zagen, vroeg Richard zijn grote liefde Patricia ten huwelijk. Niet op het strand, niet bij een waterval, niet na een etentje: Richard verscheen met een hoogwerker bij Patricia's appartement in het centrum van Geldrop. Tja, dat kan ook natuurlijk.

Richard haalt zijn Patricia op met een hoogwerker (archieffoto).

Horroraanzoek

Van sommige aanzoeken lopen de rillingen over je lijf. Zo vroeg Michael zijn vriendin Marjolein onlangs ten huwelijk tijdens de Terror Nights in Standdaarbuiten. Op dat griezelfeest zat zijn vriendin, geschminkt als zombie, nietsvermoedend op het podium. Michael was verkleed als een horrorclown. Een match made in heaven blijkbaar, want Marjolein zei meteen ‘ja’.

Kusje komt zo

In 2020 was Michel bezig met rioolwerkzaamheden in Den Bosch toen hij twee grote bussen uit het niets zag stoppen voor zijn neus. Hij moest even in zijn ogen wrijven of hij het goed zag, maar zowaar: uit de bussen stapten zijn dochtertjes en een cameraploeg. Michels wenkbrauwen schoten nog verder omhoog toen op de achterste bus de volgende tekst stond: "Wil jij trouwen met mama?" Ja, dat wilde Michel wel.

Michel werd door zijn Rosemarie ten huwelijk gevraagd (foto: Arriva).

Prins carnaval op het witte paard

Sander en Amy bewezen in 2023 dat carnaval ook gewoon een bron van liefde is. Op het grote podium op een bomvolle Grote Markt in Kielegat (Breda) ging Sander na een emotionele ode op zijn knieën. Terwijl de hartjes-confetti op het gelukkige paar neerdaalde, zei Amy volmondig 'ja' tegen haar liefste.

Als de brandweer

Rowie uit Gemert had in 2023 nooit kunnen vermoeden dat een ontruimingsoefening op haar werk een van de meest romantische momenten in haar leven zou worden. Ze was dan ook flink verrast toen er tijdens de oefening plots een aantal brandweermannen de dokterspraktijk binnenkwam. Het bleek allemaal in scène gezet te zijn door haar vriend Reinoud, die buiten op één knie ging.

Het onderzoek verraste Rowie volledig (foto: Danny van Schijndel).

Vrachtaanzoek

Chantal zag wel wat in een intiem huwelijksaanzoek. Lekker met z’n tweetjes in een bos en haar Martijn dan op één knie. Maar Martijn besloot in 2020 anders. “Ik dacht: dat doe je maar een keer in je leven, dus dan pak ik het ook groots aan!” Dus wat deed Martijn? Hij versierde een vrachtwagen met daarop ‘de vraag’, en parkeerde de vrachtauto voor haar neus. Nog geen drie maanden later stapten de twee in het huwelijksbootje.