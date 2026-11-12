LIVE 112-nieuws | Brand verwoest rieten kap van monumentale woonboerderij in Helmond

07:41

De monumentale woonboerderij in Helmond waar woensdagavond brand uitbrak, heeft grote schade opgelopen. "De boerderij heeft heel veel schade. Met name het voorste deel waar de mensen woonden, daar is de kap helemaal afgebrand", zegt een woordvoerder van de brandweer donderdagochtend. De brandweer is tot twee uur in de nacht bezig geweest met het blussen van de boerderij aan de Kruisschotseweg.

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