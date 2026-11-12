Advertentie
LIVE 112-nieuws | Brand verwoest rieten kap van monumentale woonboerderij in Helmond
Het laatste 112-nieuws uit Brabant lees je in dit liveblog. Hier vind je actuele meldingen van politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten uit de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen? Klik dan op het belletje.
Liveblog
07:41
Brand verwoest rieten kap van monumentale woonboerderij in Helmond
De monumentale woonboerderij in Helmond waar woensdagavond brand uitbrak, heeft grote schade opgelopen. "De boerderij heeft heel veel schade. Met name het voorste deel waar de mensen woonden, daar is de kap helemaal afgebrand", zegt een woordvoerder van de brandweer donderdagochtend. De brandweer is tot twee uur in de nacht bezig geweest met het blussen van de boerderij aan de Kruisschotseweg.
Advertentie
Advertentie