'Bolle Jos belde transportmedewerker kort na geweldsexplosie in Overasselt'
Bolle Jos zou een paar uur na de dodelijke aanslag in Overasselt gevideobeld hebben met een corrupte transportmedewerker. Dat schrijft het Algemeen Dagblad (AD). Hij moest van de voortvluchtige drugscrimineel uit Breda uit de buurt van Jan G., het doelwit van de aanslag, blijven. Ook zei Bolle Jos dat er later die dag 'iets in het nieuws zou komen'.
Het is een concrete aanwijzing voor politie en justitie dat Jos Leijdekkers, zoals de Bredase drugsbaas echt heet, een link zou hebben met de geweldsexplosie in Overasselt in de vroege ochtend van 1 september.
Op die dag liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij het huis van de 28-jarige Jan G., werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond. Een grote lading verdwenen cocaïne zou de aanleiding zijn voor de geweldsexplosie.
Videoverbinding
De transportmedewerker uit Dordrecht zou later die dag, rond half zeven, in een videoverbinding contact hebben gehad met Bolle Jos, schrijft het AD. De krant heeft politiedocumenten en verhoren met verdachten ingezien.
De medewerker zegt tijdens het uitlaten van de hond te zijn aangesproken door een onbekende man. De man zei dat hij geen zaken meer mocht doen met Maestro, de bijnaam van Jan G. Daarna kreeg de medewerker een telefoon in zijn hand gedrukt, waar hij via een videoverbinding Leijdekkers te zien kreeg.
"Ik ben Jos, misschien herkent u mij. Ik sta in de media bekend als 'Bolle Jos'", zou hij hebben gezegd. De transportmedewerker verklaarde na zijn aanhouding op 4 september tegenover de politie dat hij Bolle Jos ook zelf herkende van beelden uit de media.
'Iets in het nieuws'
Leijdekkers zou gezegd hebben dat er later die dag nieuws naar buiten zou komen over Jan G. Dat zou kunnen betekenen dat de Bredase crimineel al wist wat er die ochtend in Overasselt was gebeurd. Bolle Jos liet eerder via zijn advocaten weten niks te maken te hebben met de aanslag of een verdwenen lading cocaïne.
De transportmedewerker werd 4 september aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij de smokkel van bijna 4.000 kilo drugs die in Duinkerke was onderschept. Het ging om containers uit Ghana. De man bekende direct zijn eigen betrokkenheid en legde ook de verklaring over het belletje met Bolle Jos af. Niet veel later werd het terrein van zijn werkgever om veiligheidsredenen afgesloten.
Het verhoor was onderdeel van een onderzoek naar de betrokkenheid van Jan G. bij grootschalige cocaïnehandel. G. wordt in verband gebracht met de onderschepte lading drugs in Duinkerke. Hij werd op 18 september aangehouden in Duitsland en zit inmiddels vast in de extra beveiligde inrichting (ebi) in Vught.
Leijdekkers zou zich ondertussen schuilhouden in Sierra Leone. De beloning voor de gouden tip werd onlangs opgehoogd naar 2 miljoen euro. Dat is de hoogste tipbeloning ooit in ons land. De politie heeft naar aanleiding van de verhoging al een aantal tips gekregen, werd maandag bekend.