'Bolle Jos belde transportmedewerker kort na geweldsexplosie in Overasselt'

Bolle Jos zou een paar uur na de dodelijke aanslag in Overasselt gevideobeld hebben met een corrupte transportmedewerker. Dat schrijft het Algemeen Dagblad (AD). Hij moest van de voortvluchtige drugscrimineel uit Breda uit de buurt van Jan G., het doelwit van de aanslag, blijven. Ook zei Bolle Jos dat er later die dag 'iets in het nieuws zou komen'.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is een concrete aanwijzing voor politie en justitie dat Jos Leijdekkers, zoals de Bredase drugsbaas echt heet, een link zou hebben met de geweldsexplosie in Overasselt in de vroege ochtend van 1 september. Op die dag liep een groep van meer dan twintig mensen met wapens door Overasselt. Bij het huis van de 28-jarige Jan G., werd een 51-jarige beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Ook raakten twee agenten zwaargewond. Een grote lading verdwenen cocaïne zou de aanleiding zijn voor de geweldsexplosie. Videoverbinding

De transportmedewerker uit Dordrecht zou later die dag, rond half zeven, in een videoverbinding contact hebben gehad met Bolle Jos, schrijft het AD. De krant heeft politiedocumenten en verhoren met verdachten ingezien.