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Redactie Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

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05:45 Vrouw (67) vermist in Lieshout, politie spreekt van een urgente vermissing Een 67-jarige vrouw wordt sinds halfzes dinsdagmiddag vermist in Lieshout. Ze werd het laatst gezien aan de Vogelenzang en is lopend vertrokken. De politie spreekt van een urgente vermissing. Lees verder