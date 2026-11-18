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LIVE 112-nieuws | Vrouw (67) vermist in Lieshout, politie spreekt van een urgente vermissing | Auto crasht op spoorwegovergang in Oss, bestuurder reed overweglicht omver
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Liveblog
05:45
Vrouw (67) vermist in Lieshout, politie spreekt van een urgente vermissing
Een 67-jarige vrouw wordt sinds halfzes dinsdagmiddag vermist in Lieshout. Ze werd het laatst gezien aan de Vogelenzang en is lopend vertrokken. De politie spreekt van een urgente vermissing.
05:17
Auto crasht op spoorwegovergang in Oss, bestuurder reed overweglicht omver
Een auto is dinsdagavond gecrasht op een spoorwegovergang aan de Molenstraat in Oss. De bestuurder reed vlak daarvoor een overweglicht omver bij de kruising met de Spoorlaan. Vanwege de crash werd het treinverkeer enige tijd stilgelegd.
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