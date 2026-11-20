Coen K. (36) uit Uden moet vijftien jaar de cel in én krijgt tbs met dwangverpleging voor het doodstampen van zijn vriendin Jessica Brants (38) in Vlijmen, vorig jaar. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Justitie had twaalf jaar cel en tbs geëist, terwijl deskundigen een lichtere vorm van tbs adviseerden. De rechtbank in Den Bosch vindt dat echter veel te weinig omdat Coen K. zijn vriendin "willens en wetens" heeft gedood.

Cor Bouma Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De rechtbank is in de uitspraak hard en duidelijk over de dood van Jessica Brants: “Zij is op zeer grove en beestachtige wijze vermoord”, zo was te horen in een volle rechtszaal. “Jessica lag weerloos op de grond en kon geen kant op.” In bijzijn van dochter

Coen K. heeft zeker zeven keer op het hoofd van Jessica gestampt, terwijl zij op de grond lag, benadrukte de rechtbank in het uitgesproken vonnis. De afdrukken van de Nike-schoen van Coen stonden op het hoofd van Jessica. Al dat ernstige letsel toont volgens de rechtbank aan dat Jessica langdurig is mishandeld met grof geweld en om het leven is gekomen door extreem geweld in haar eigen huis. “Beestachtig”, vindt de rechtbank. “Zij moet in haar laatste momenten een niet te bevatten angst en pijn hebben gevoeld. En dat in het bijzijn van haar jongste dochter van 2 jaar, die alles heeft meegekregen en hard huilde.”

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Hogere straf dan de eis

Coen K. heeft Jessica beroofd van haar leven terwijl ze nog een leven voor zich had met haar jonge dochters, ziet de rechtbank. Die heeft het in het vonnis over onherstelbaar leed. “Haar kinderen moeten zonder hun mama verder leven. Hun levens zijn door Coen K. verwoest. Omdat de zusjes niet meer bij elkaar wonen, zien ze elkaar alleen nog op afspraak.” De rechtbank is harder in het oordeel dan de eis van justitie. De voorzitter kon niet genoeg benadrukken waarom: "Dit is partnerdoding, femicide”, sprak zij. “Dit hoort de ouders en dochters niet te overkomen.”

Geen excuus

Volgens de rechtbank wist Coen wat hij deed en het gebruik van alcohol en medicijnen is geen excuus. Hij wist dat hij daar agressief van werd, maar bleef toch zelf dokteren met zware medicijnen om al zijn stoornissen en gevoelens te dempen, zo oordeelt de rechtbank. Hij belde zelf 112 en voelde nog aan Jessica of ze nog leefde en was zich dus bewust van wat hij had aangericht. Omdat deskundigen Coen K. sterk verminderd toerekeningsvatbaar achten, legt de rechtbank ook tbs met dwangverpleging op. Hij moet behandeld worden om van zijn stoornissen af te komen. Daarnaast krijgt hij nog een forse celstraf van vijftien jaar voor doodslag. Luister hieronder naar de podcast over de zaak:

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Vaker ruzie

Coen en Jessica hadden nog maar een half jaar een relatie toen het op donderdagavond 17 juli vorig jaar helemaal uit de hand liep in haar huis aan de Parklaan in Vlijmen. De twee hadden die dag al vaker ruzie gemaakt en Coen was tot twee keer toe weggegaan om even tot bedaren te komen. Maar uiteindelijk ging het helemaal mis op de slaapkamer van Jessica. Volgens Coen werd hij heel boos toen Jessica tegen hem schreeuwde en hem een klap gaf. Volgens justitie trapte hij haar tegen de grond en hield zich daarna vast aan een kast om met veel kracht op haar hoofd te kunnen stampen. Op zeven plekken op haar lichaam werd het profiel van zijn Nike-sportschoenen teruggevonden. Coen belde uiteindelijk zelf 112, maar voor Jessica kwam alle hulp te laat. Ze overleed die nacht in het ziekenhuis in Tilburg. Tijdens de twee dagen dat de zaak eind oktober werd behandeld, ging het veel over de psychische problemen van Coen en zijn verslavingen. Hij dronk veel en gebruikte drugs en medicijnen om zijn problemen te onderdrukken, maar maakte die daarmee alleen maar erger. Volgens zijn advocaat kreeg Coen die avond een soort kortsluiting en kon hem maar in beperkte mate worden aangerekend wat hij had gedaan. Justitie daarentegen nam het Coen kwalijk dat hij zijn problemen zelf had verergerd door al die drank en drugs. De familie van Jessica liet via een woordvoerder weten erg tevreden te zijn met het vonnis, dat dus hoger is dan de eis van justitie. Hoger beroep

Coen K. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij had wel willen komen, zo werd duidelijk, maar door een foutje was zijn vervoer van de PI in Grave naar de rechtbank in Den Bosch niet geregeld. Zijn advocaat, Mark Nillesen, was ontevreden met de uitspraak en heeft na contact met K. meteen besloten in hoger beroep te gaan. De advocaat vindt niet dat Coen wist wat hij deed en bij volle verstand 112 belde. Coen had een 'impulsdoorbraak' of 'kortsluiting', naar zijn mening. "Een soort damwand die breekt", aldus Nillesen. "Pas als het water tot rust is gekomen, kun je de boel overzien. En dat was hier ook het geval." Ook hekelde hij het feit dat er tijdens de zitting niet is gesproken over femicide, vrouwenmoord, maar dat dat wel is meegenomen in het vonnis. Volgens hem voldoet deze zaak niet aan de criteria van femicide.