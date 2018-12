Eindejaarslijstjes: dit was het grootste Brabantse sportnieuws van 2018

1. Jeffrey Herlings wereldkampioen MXGP

De Brabantse motorcrosser reed dit jaar negentien Grand Prixs, waarvan hij er maar liefst zeventien(!) won. Herlings was al drie keer eerder wereldkampioen geworden in de lagere klasses, maar nu was hij voor het eerst de beste in de koningsklasse van de motorsport. De motorcrosser uit Oploo stelde zijn wereldtitel in eigen land veilig. Op het circuit in Assen had Herlings aan een paar punten genoeg voor de titel, maar ook deze GP wist Herlings te winnen. De 23-jarige motorcrosser werd voor zijn prestaties genomineerd als ‘Sportman van het jaar’, maar moest daarin uiteindelijk schaatser Kjeld Nuis voor zich dulden.

2. PSV kampioen van Nederland

PSV werd dit jaar voor de 24ste keer kampioen van Nederland door Ajax in eigen huis met 3-0 te verslaan. In een kolkend Philips Stadion maakten de Eindhovenaren aan alle onzekerheid een einde. Achtervolger Ajax werd door doelpunten van Gastón Pereiro, Luuk de Jong en Steven Bergwijn aan de kant gezet. Dit was het droomscenario voor de PSV-supporter: in eigen huis Ajax verslaan en daarmee het kampioenschap veiligstellen. Zoiets was in de geschiedenis pas één keer eerder gebeurd, in 1963.

3. Michael van Gerwen wint negentien toernooien, maar toch is er kritiek

Veel dartfans hadden verwacht dat Michael van Gerwen op 1 januari 2018 in de finale had gestaan van het WK Darts, maar een paar dagen eerder verloor de darter uit Vlijmen van debutant Rob Cross. Een gigantische klap voor Van Gerwen, maar hij herpakte zich in januari meteen door The Masters te winnen. Verder won Van Gerwen nog achttien toernooien dit jaar, waaronder de Premier League of Darts waarin ‘Mighty Mike’ in een niet al te spannende finale Michael Smith versloeg.

Ondanks al die titels kreeg Van Gerwen de nodige kritiek te verwerken. Hij zou niet meer zo goed zijn en hij won niet meer zo veel als eerst. "Als ik twee toernooien op rij niet win, heeft iedereen zijn woordje klaar”, zei Van Gerwen daarover.

4. NAC-trainer Stijn Vreven en Willem II-trainer Erwin van de Looi stappen op

Nadat de Belgische trainer Stijn Vreven NAC behoed heeft voor degradatie, maakt de markante trainer na de laatste thuiswedstrijd bekend te stoppen bij NAC. Vreven krijgt daarna een luid applaus van het NAC-publiek. Zij willen graag dat de Belg blijft, hij heeft de club namelijk weer terug naar de Eredivisie gebracht. Toch staat het besluit van Vreven vast: "We zaten bij te veel punten niet op één lijn", zo luidde de reactie van Vreven zelf na zijn aankondiging.

Bij Willem II wilden de supporters juist dat trainer Erwin van de Looi zou vertrekken. "Er moet een leider aan het roer komen die het team duidelijkheid verschaft en de spelers met passie en durf laat voetballen", zo klonk het officiële statement van de supporters. Die supporters kregen gehoor: Van de Looi stapte uiteindelijk zelf op.

Een wanhopige Erwin van de Looi, die Willem II maar niet aan de praat kreeg dit seizoen. Hij stapte begin maart op als trainer.

5. Mathieu van der Poel driemaal Nederlands kampioen

Dat Mathieu van der Poel kan veldrijden, dat weten we allemaal. Maar kan Van der Poel ook wielrennen? Ja, Van der Poel kan ook wielrennen. Maar, dan zal hij niet zo sterk zijn op de mountainbike, toch? Fout. Want ook dat kan Mathieu van der Poel. De 23-jarige alleskunner werd dit jaar Nederlands kampioen bij het veldrijden, het wielrennen én het mountainbiken. Een ongelooflijke prestatie van de renner van Corendon Circus. Nog nooit eerder werd iemand in die drie disciplines Nederlands kampioen in één jaar tijd.

Het is algemeen bekend dat Van der Poel de ambitie heeft om als mountainbiker naar de Olympische Spelen in 2020 in Tokyo te gaan, maar tot die tijd zal hij ‘gewoon’ op de drie verschillende disciplines actief blijven. “Als het aan mij ligt, blijf ik de drie disciplines de komende jaren met elkaar combineren. Ze hebben allemaal hun charme.” Maar zijn prestaties van dit jaar, zal men niet gauw meer vergeten.

Mathieu van der Poel wint het NK Mountainbiken. Foto: OrangePictures.

6. Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht

Zijn doel was 200 kilometer zwemmen langs de elf steden waar jaren geleden tijdens koude winters ook voorbij geschaatst werd, maar na 163 kilometer moest Van der Weijden uitgeput opgeven. Een bovenmenselijke prestatie leverde de oud-topzwemmer, want Van der Weijden lag ruim 55 uur in het water. En al die moeite had maar één doel: geld ophalen voor kankeronderzoek.

De laatste tussenstand is tijdens het sportgala bekendgemaakt. Van der Weijden heeft ruim vijf miljoen euro (!) bij elkaar gezwommen.





