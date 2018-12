Eindejaarslijstjes: Dit zijn de beelden van 2018 die ons bijblijven

EINDHOVEN - Nog even en het jaar zit er weer op. En wat was het weer een goed nieuwsjaar! Reden voor ons om een op een rijtje te zetten wat de meest opvallende beelden van dit jaar waren.

1. Schaatsen op z'n mooist, spectaculaire luchtbeelden

It giet oan. In februari konden we eindelijk de schaatsen onderbinden voor een tochtje op het natuurijs. Door de aanhoudende kou lag er een laagje van vijf centimeter en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt door schaatsliefhebbers. Bij schaatsclub De Vennen werden bij het krieken van de dag al de eerste rondjes geschaatst. Het leverde schitterende dronebeelden op.













2. Man stuurt hond doelbewust af op kat Kokkie

Kasper van der Heijden uit Helmond kon het niet geloven toen hij de beelden van zijn bewakingscamera zag. Een man stuurde doelbewust zijn hond op kat Kokkie af. De Helmonder wilde weten wie de man was en plaatste de videobeelden op Facebook. Binnen de kortste keren was de identiteit van de man bekend en ook regende het verontwaardigde reacties. Met kat Kokkie gaat het gelukkig goed, hij raakte niet gewond.





3. Fijnfisjenie! met Drie Uurkes Vurraf

Het is hét feest waarmee we in Brabant officieel carnaval aftrappen: Drie Uurkes Vurraf. Duizenden feestvierders gingen in Hotel Pullman in Eindhoven uit hun dak tijdens een zinderende drie uur durende show met 22 live optredens. De kaartjes waren zoals altijd in een mum van tijd uitverkocht. Maar niet getreurd, gelukkig hebben we de foto's nog.









4. Oss staat stil bij spoordrama

Een verschrikkelijke klap en de wereld stond even stil. Op 20 september kwamen de vier jonge kinderen Dana, Fleur, Kris en Liva om het leven bij een ongeluk op het spoor in Oss. Een ander kind en een leidster raakten zwaargewond. Het drama maakt diepe indruk op het hele land. Op de plek van het ongeluk ontstond een enorme bloemenzee, een spontane inzamelingsactie leverde 250.000 euro op en ook in voetbalstadions werden de slachtoffers herdacht. In Theater De Lievekamp was een besloten samenkomst, waarbij met muziek en emotionele toespraken werd stilgestaan bij de slachtoffers.





5. Prins Constantijn leest het weerbericht

Je zou denken dat een heuse prins zich alleen begeeft in warme paleizen en kastelen en zich maar weinig aantrekt van het weer buiten. Maar niet bij prins Constantijn. Hij was niet te beroerd het dagelijkse weerbericht van Omroep Brabant TV voor te lezen: "Heerlijk nazomerweer wordt het."





6. Verwoestende brand bij Prodrive in Son

Het bedrijf Prodrive op industrieterrein Ekkersrijt in Son werd begin december getroffen door een hevige brand. De brandweer kon het pand niet in door verschillende explosies die een enorme scheur in het pand veroorzaakten. Daardoor was er sprake van instortingsgevaar. Het gebouw is compleet verwoest, een miljoenenschade is het gevolg. Een drone legde de enorme schade vast.





7. Verrassingsfeestje voor Julia (8) na laatste chemokuur

Acht jaar is ze pas, Julia van Osch uit Tilburg. Twee jaar lang leed ze aan leukemie. Toen ze haar laatste chemokuur had gehad, wachtte de hele straat haar op om haar te verrassen met springkussens, straatartiesten en heel veel snoep. "Ik vind het heel lief dat ze dit doen", reageerde Julia glunderend. "Maar ik schaam me ook een beetje want ik heb al zoveel cadeautjes gehad omdat ik kanker heb."





8. Brabant verandert in woestijn door droogte

Het was een lange, hete zomer. Temperaturen boven de 30 graden waren geen uitzondering. Bij hooggelegen gebieden in Brabant werden de problemen door de langdurige droogte zichtbaar. Drooggevallen vennetjes, verdroogd gras en kale vlaktes.





9. Zweet, kramp, diepe dalen en euforie bij Marathon Eindhoven

Duizenden mensen zochten in oktober hun sportieve grenzen op bij de Marathon van Eindhoven. Tien kilometer, de halve marathon of de hele, alle deelnemers gingen van start, op jacht naar hun persoonlijke record. Sommigen liepen zo fris als een hoentje over de finish, anderen hadden het heel zwaar, vooral met de laatste kilometers.