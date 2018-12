Eindejaarslijstjes: Dit is het verrassende nieuws van 2018

EINDHOVEN - Nog even en het jaar zit er weer op. En wat was het weer een nieuwsjaar! Reden voor ons om een op een rijtje te zetten wat de leukste, beste, mooiste, ontroerendste en sportiefste momenten van dit jaar waren. In dit artikel hebben we verhalen op een rij gezet die opvielen omdat ze anders dan anders zijn.

1. De poedelnaakte stripper die in het dorpshuis in Hank optrad dacht gewoon zijn werk te doen, maar er werd vooral achteraf veel over zijn act gesproken. Van de ruim honderd vrouwen die in het dorpshuis waren, vonden een paar de act minder leuk. De stripper ging verder dan de organisatie had verwacht. Zelfs de burgemeester sprak er schande van.

2. “Dit is ongelukkig, pijnlijk. Het kan niet. Daar is iedereen het wel over eens, denk ik.” Bij RAW in Tilburg waren ze niet blij met de medewerker die ervoor zorgde dat het restaurant landelijk nieuws werd. De ober schreef op het bonnetje van een klant die geen rietje wilde: ‘wat een kutleven’.

Opvallend: twee maanden later, hebben Willemijn en het restaurant besloten een plasticvrije zone te maken in Tilburg.



3. In Zegge kwam een parachutist midden in een woonwijk naar beneden. Hij knalde op een dak en viel daarna op de stoep. Een beveiligingscamera legde het ongeval vast. Op de camerabeelden is te zien hoe direct na het ongeval een automobilist en een wielrenner te hulp schieten.

4. 2018 was het jaar van de weerextremen. Natuurlijk was er maandenlang die extreme hitte en droogte. Maar er waren ook dag van noodweer: de sneeuw legde Brabant een dag plat en er waren dagen dat de hemelsluizen lang open bleven staan.

Er zijn ook mensen die van die nood een deugd maakten. Zoals Tom, die na het noodweer met een wakeboard achter een auto ging hangen en door de plassen scheurde.

5. Stephanie had in de maanden voor haar bevalling bedacht hoe het zijn, maar dat zij haar kind op de aarde zetten op de stoep van het ziekenhuis had ze niet verwacht.

Haar dochter Lisa werd geboren, vlak voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Toen Thom, de vriend van Stephanie, haar uit de auto wilde tillen, wist ze al dat dat niet meer ging lukken. "Lisa was al onderweg", schreef de moeder op Facebook. De verloskundigen kwamen razendsnel naar beneden gerend om de bevalling in goede banen te leiden.

6. We blijven in de kinderhoek. De familie Nagelkerke werd onlangs gevolgd voor een televisieserie. De reden: zij hebben acht kinderen. De voortplantingsdrift van pa Nagelkerke was zo sterk dat zelfs na zijn sterilisatie de achtste verwekt werd.

Wat respect oogst: de familie Nagelkerke runt behalve een megagezin ook nog twee ijssalons, een lunchroom, een bakkerij en een chocolaterie runt.

7. In ’s Gravenmoer was een luierfetisjist actief. Hij dumpte de volle luiers op een plekje en ging er daarna snel vandoor. De luiers viste hij uit de containers bij een kinderopvang en hij gooide ze vervolgens op straat weg.

Nicole Mallens, van kinderopvang De Hummelhoeve in Dongen, betrapte de jongeman een keer en is hem gevolgd. De politie heeft na een tip van een getuige een man opgepakt. Hij zou een jaar of 19 zijn.

8. Een inbreker die je seniorenwoning binnendringt en sieraden, een computer en een mobiele telefoon buitmaakt, het is al erg genoeg. Maar als die inbreker voor vertrek dan ook nog een pak pudding uit de koelkast haalt en je bed en vloer ermee besmeurt, dan is het leed wel compleet.

Dat gebeurde in een seniorenwoning in Eindhoven.

9. Er rustte het afgelopen jaar een vloek op luchtballonnen. In mei moesten er twee vrijwel tegelijk op verschillende plaatsen een noodlanding maken. In de herfst landde een luchtballon op het erf van een boer en die was daar niet van gediend. De politie moest erbij komen om de gemoederen tot bedaren te brengen.