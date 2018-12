Eindejaarslijstjes: deze video's en foto's gingen viral in 2018

1. Shoarmabaas is het zat

Ahmed van shoarmatent Farao in Breda wordt gehinderd door een groep jongeren als hij de stoep voor zijn zaak wil schoonmaken. Omdat de jongeren niet opzij willen gaan en Ahmed juist uitdagen, besluit hij om ze nat te spuiten met een waterslang.

Het watergevecht pakt niet goed uit voor Ahmed. Een van de jongeren pakt de waterslang af en spuit de shoarmabaas zelf nat. De video wordt op dumpert.nl geplaatst en is daar een regelrechte hit.





2. Zelfgemaakte kart

Meer dan 3,5 miljoen mensen zien Mats van den Brand uit Sint-Oedenrode rondcrossen in zijn zelfgemaakte kart. De video wordt onder mee gepost op LADbible, een Facebookpagina met ruim 34 miljoen volgers.

Die publiciteit werpt zijn vruchten af. Mats wordt overspoeld met mailtjes van mensen die zijn video wilden gebruiken. “Het is een beetje uit de hand gelopen”, zegt Mats enigszins bescheiden.









3. Theo en Marleen

Wie in godsnaam zijn Theo en Marleen? Die vraag houdt de gemoederen niet alleen in Vlierden bezig, maar ook in de rest van het land. Advertenties van het ‘stel’ in een weekblad worden massaal gedeeld op social media.

Na een lange tijd komt in televisieprogramma KRAAK van Omroep Brabant de aap uit de mouw. Frank van Rooij en Frans Fransen zitten achter het mysterieuze duo vol huwelijksproblemen. Het blijkt een ludieke grap om het jubileum van de carnavalsvereniging te vieren.

4. Mislukte stagedive

Van podium naar intensive care in drie seconden tijd. Het overkomt Leon Hoeks van hardcore-act Shadowlands Terrorists tijdens een feest in Rosmalen. Resultaat: een klaplong, zes gebroken ribben en een gebroken been.

De onfortuinlijke stagedive wordt gefilmd en verschijnt op de populaire videowebsite Dumpert. Zo zien tienduizenden mensen de doodsmak van de dj uit Berghem, die daar vanuit zijn ziekenhuisbed nog wel een beetje om kan lachen. “Ik ben altijd de klos.”

5. Lekker setje

Ze is 62 jaar oud, houdt van hardstyle en is dj: Philemon uit Breda. Als ze op de ladies night van de DJ School Breda spontaan wordt gevraagd om een lekker setje te draaien, twijfelt ze geen moment. Met meer dan een miljoen volgers van de livestream op Facebook wordt Philemon een regelrechte hit.

Het miljoenenpubliek smaakt naar meer. Philemon droomt van een internationale doorbraak. De tijd zal het ons leren.

6. Brullende snackbareigenaar

Ronny Verhagen twijfelt geen moment als zijn snackbar in Geldrop wordt overvallen. Hij pakt twee slagersmessen, springt voor de toonbank en jaagt de overvaller al brullend zijn zaak uit.

Een dag na de overval laat hij voor de camera van Omroep Brabant zijn werkwijze zien. Die video wordt landelijk opgepikt en al snel geniet Ronny een cultstatus.

7. Blaaskapel

Niet de wedstrijd tussen VV Gemert en Feyenoord in de KNVB-beker trekt in september de aandacht van de televisiekijkers, maar wel een blaaskapel op de tribune. De Weavers uit Gemert spelen er lustig op los, maar dit valt niet bij iedereen in de smaak.

Het regent reacties, met name op Twitter. Zeker niet allemaal positief, maar de bandleden van de Weavers kunnen er na afloop wel om lachen.





Blaaskapel De Weavers uit Gemert op de tribune. (Foto: Danny van Schijndel)

