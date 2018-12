Eindejaarslijstjes: de opmerkelijkste dierenverhalen van 2018

1. Het zit in de familie

Katertje Benny besluit in februari dat het tijd is om op avontuur te gaan. Door en door koud en hartverscheurend miauwend belandt het beestje in de tuin van Eva Meeuwis in Berlicum, acht kilometer van huis. Benny krijgt eten en een warm plekje om te slapen. Bij de dierenarts blijkt dat het beestje gechipt is en zo wordt zijn baasje opgespoord. Die vertelt dat Benny's zusje Bibi ook weggelopen is. En drie keer raden waar dat zusje een week later 'aanwaait'? Juist, bij precies hetzelfde huis waar haar broertje liefdevol opgevangen is. Ook zij heeft een chip. Als Eva Meeuwis de eigenaar belt, krijgt ze dezelfde man aan de lijn als de week daarvoor. Niet veel later zijn broer en zus weer herenigd.

Benny warmt op na een koude nacht

Benny en Bibi zijn niet de enige miauwende avonturiers die Brabant rijk is. In oktober kruipt een kitten aan boord bij een koerier. Die heeft het halve land doorgereden en heeft geen flauw idee waar het beestje is ingestapt. Een foto van het katertje wordt op Facebook massaal gedeeld en zo kan ook deze reiziger worden herenigd met zijn broertje en zijn baasje.

2. Even een kiekje nemen

Wie denkt dat dieren in dierenparken een voorspelbaar bestaan leiden, heeft het mis. Een Frans gezin met een klein kindje vindt het in mei een goed idee om in safaripark Beekse Bergen uit te stappen in het gebied waar de jachtluipaarden in het gras liggen. En die imposante en supersnelle dieren willen best even hun dutje onderbreken. Op een ijzingwekkend filmpje dat een andere bezoeker maakt, is te zien hoe de gezinsleden op hun dooie gemak foto's schieten. Ze krijgen de schrik van hun leven als ze worden beslopen door de jachtluipaarden. Eén van de vrouwen grijpt het kleine kind vast en weet de dieren weg te jagen. Het loopt goed af voor de onnadenkende Fransen.

Bekijk het filmpje en lees verder

Het Safaripark reageert geschokt, maar grijpt het voorval wel aan voor een ludieke actie. Twee maanden later kan geknuffeld worden met luipaarden. Sexy luipaarden welteverstaan. Je raadt het al, die zijn dus niet echt.

Op de foto met twee hele mooie luipaarden

Ook opschudding in het Dierenrijk bij Nuenen dit jaar. Bezoekers zien daar hoe beren een wolf verscheuren. Het regent verontwaardigde reacties na het voorval, ook van mensen die vinden dat beren en wolven nooit bij elkaar mogen zitten. Maar een woordvoerder van het park noemt het 'een verdrietig maar eenmalig' incident en kenners zijn het daarmee eens.

Bekijk de beelden en lees verder

3. Verstoten babyhertje krijgt tóch moederliefde

En dan was er nog Snuitje, het superschattige babyhertje. Snuitje wordt geboren in een hertenkampje. Keihard is de natuur soms, want moederhert kijkt niet naar haar ke om. Eenzaam en zonder eten belandt het beestje in een hoekje. Snuitje wordt 'geadopteerd' door dierenvriendin Monique van Loon, die zich met fles en speen en veel 'moederliefde' over het beestje ontfermt.

Ook een ander hert speelt de hoofdrol in een aantal van onze nieuwsverhalen. Het is een damhert dat opduikt in West-Brabant. Eerst staat het enorme dier nog rustig grazend in een achtertuin, maar later belandt het op snelweg A58. Na meerdere hachelijke situaties en bijna-aanrijdingen besluit de politie in overleg met een jachtopziener dat het hert moet worden afgeschoten. Dat zorgt voor grote verontwaardiging, onder meer op onze Facebookpagina. Maar volgens de politie was het een weloverwogen beslissing en de enige optie.

4. Koeien aan de boemel

Negen koeien van Kaasboerderij 't Bosch in Made ruiken de vrijheid als een draad van de omheining om hun grasland loslaat. De dames vertrekken uit de Bredase polder, maken een stevige wandeling en komen kilometers verderop terecht in de voortuintjes van de bewoners van de Overkroetenlaan in Breda.

De vermoorde onschuld (foto: Paul Buijs)

Een man uit Ravenstein moet even slikken als in de kruipruimte van zijn huis ook een ongenode gast opduikt. Een slang welteverstaan. Hij doet het eerste wat in hem opkomt, een emmer over de indringer heen gooien. De Dierenambulance rukt uit. Heldhaftig tillen medewerkers de emmer op en zien daar......een enorme naaktslak. De redders in nood pakken het sportief op. Eén van hen stelt dat zo'n vergissing in een donkere kruipruimte snel gemaakt is, zeker omdat naaktslakken zich flink kunnen uitrekken.

5. Hondje van de dood gered

Een verhaal waarvan de tranen je spontaan in de ogen springen, speelt zich af op Goede Vrijdag. Tijdens hun rondje door de Eindhovense straten horen vuilnismannen plotseling geblaf. In de vuilniswagen ontdekken zij een hondje in een linnen zak. Het diertje, vast een vuilnisbakkenras volgens veel grappenmakers, draagt een chip en zo wordt het baasje opgespoord.

Het blijkt een verstandelijk zeer beperkte vrouw te zijn, die het diertje in een afvalcontainer heeft gegooid. Aan de rechter vertelt ze eind dit jaar dat ze bang was dat het hondje niet met haar mee mocht als ze zou verhuizen. Ze hoopte naar eigen zeggen dat iemand anders goed voor het diertje zou zorgen. De rechter bepaalt dat ze het hondje niet terug krijgt en legt haar een boete en een voorwaardelijke taakstraf op.

Het hondje zat in de vuilniswagen en werd daar in goede gezondheid uitgehaald.

6. Mogen we even voorstellen?

Geboortenieuws is er in 2018 gelukkig ook volop. Een zeehondje in Dierenrijk bij Nuenen, een okapi-baby in de Beekse Bergen, een koeiendrieling in de stal van de familie Schellekens uit Goirle, en allemaal even schattig.

Zeehondje geboren in Dierenrijk (Foto: Michael Vervoort)

In Uden kan Patrick van der Graaf zijn geluk niet op als hij acht dwergkaaimannen uit hun ei ziet kruipen. In de serre aan zijn woonkamer huizen al langere tijd vier kaaimannen, drie vrouwen en een mannetje. Na meerdere mislukte nestjes hebben die nu voor nageslacht gezorgd.

Vier van de acht baby dwergkaaimannen

En dan is er nog ijsbeer Frimas, die eind november bevalt van een ongelofelijk schattige tweeling. Foto's van de wollige kleintjes zijn er nog niet. Voorlopig zitten ze samen met mama in een binnenverblijf en komen zelfs de dierenverzorgers niet in de buurt. Wel is er een prachtige geboortevideo gemaakt.

Bekijk het filmpje en lees verder.

7. 'Iedereen moet dit zien'

Nog één verhaal mag hier zeker niet ontbreken, met in de hoofdrol Riky van Stiphout uit Lieshout en 12.000 (!) wespen. De insecten hebben de zolder van Riky uitgekozen om een mega-wespennest te bouwen. Het nest is zo enorm, dat zelfs de ongediertebestrijder het uniek noemt. Een nachtmerrie voor velen, maar Riky vindt het vooral interessant.

"Het is zo mooi, zo'n stukje natuur in huis. Iedereen moet dit zien." En dat waren wij wel met haar eens, dus lieten we op onze Facebookpagina live zien hoe het gigantische wespen-bouwwerk werd ontmanteld. Want mooi of niet, voortdurend een stuk of honderd wespen in de woonkamer werd zelfs Riky wat te gortig.