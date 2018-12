Eindejaarslijstjes: deze verhalen lieten Brabant niet los

1. Spoordrama Oss

De ochtend van donderdag 20 september. De eerste melding is dat er meerdere zwaargewonden zijn gevallen bij een ongeluk met een bakfiets en een trein vlakbij station Oss-West. Mogelijk zijn er dodelijke slachtoffers. Al snel blijkt dat er bij het ongeluk met de Stint, een elektrische bakfiets, vier kinderen (4,4, 6 en 8 jaar) zijn omgekomen, drie meisjes en een jongen. Een meisje (11) en een begeleidster (32) raken ernstig gewond.

“Het is een zwarte dag, vandaag worden we allemaal geraakt.” Het zijn de woorden van de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans, op de persconferentie enkele uren na het spoordrama. Vlak bij de plek van het ongeluk ontstaat nog die dag een herdenkingsplek waar massaal bloemen, knuffels, tekeningen, brieven en kaarten worden neergelegd. Niet alleen Oss is intens verdrietig. Heel Nederland leeft mee.

De bloemenzee blijft in omvang toenemen.

Half december blijkt na onderzoek van TNO dat de Stint in de huidige vorm de weg niet meer op mag. De elektrische bakfiets is te onveilig. Er lopen nog drie onderzoeken. Hoe het ongeluk op het spoor in Oss kon gebeuren, wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie en de politie. Dit onderzoek gaat vermoedelijk nog maanden duren.





2. Prijs van 30 miljoen euro valt in Tilburg

Het jaar begint voor een 62-jarige man uit Tilburg met overdonderend nieuws. Hij kocht het winnende lot, BG 30487, van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Er wordt 30 miljoen euro op zijn rekening bijgeschreven.

Het winnende lot werd in Brabant gekocht

Die miljoenen krijg je toch nooit op, zullen velen hebben gedacht. Reden voor Omroep Brabant om de winnaar meteen wat tips te geven. Zo zou je bijvoorbeeld John de Bever ruim een jaar (391 dagen) non-stop voor je kunnen laten optreden. Met 30 miljoen euro gaat die lach toch niet meer van je gezicht...





3. Westerstorm raast over provincie

Een westerstorm teistert Brabant op donderdag 18 januari. Aanhangers van vrachtwagens waaien om en versperren grote wegen. Bomen waaien tegen huizen, belanden op auto's en versperren straten in woonwijken. In Den Bosch waaien mensen om. Treinen rijden niet en ook veel bussen ondervinden grote hinder door de storm. We stormpoolen massaal.





In een groot deel van het land geldt code rood voor zeer zware windstoten. In onze provincie geldt tot begin van de middag code oranje. In de omgeving van Grave wordt volgens Buienradar met 123 km/per uur de zwaarste windstoot in onze provincie gemeten. De schade wordt op de dag zelf al geraamd op meer dan vijftig miljoen euro.





4. Ontvoering baby Hannah

Groot alarm in Eersel op maandag 26 februari. De politie meldt rond het middaguur dat ze een grote zoektocht is begonnen naar een ontvoerde baby. Het blijkt later te gaan om de zes maanden oude baby Hannah. Het meisje wordt door haar biologische ouders ontvoerd vanaf de parkeerplaats van de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel. Haar pleegmoeder draagt Hannah in een Maxi-Cosi als ze met geweld uit haar handen wordt gegrist.

Het meisje wordt snel teruggevonden op een vakantiepark in Duitsland. Daar worden haar biologische ouders aangehouden. Zij zijn inmiddels beiden veroordeeld tot een jaar celstraf voor de ontvoering van Hannah. Al voor de ontvoering kloppen de pleegouders van Hannah verschillende keren aan bij jeugdzorg. Met hun boodschap dat ze bang zijn voor ontvoering van Hannah, wordt niets gedaan.

LEES OOK: Baby Hannah: zes maanden oud en al veel te veel meegemaakt





5. Ocean’s Oudenbosch

Een miljoenenroof bij de Rabobank in Oudenbosch. Een medewerker van de bank ontdekt op maandagmiddag 5 maart dat er in de kluisjeskelder van de bank is ingebroken. Velen spreken van een scenario uit een klassieke misdaadfilm zoals Ocean’s Eleven. Ocean’s Oudenbosch gaat de geschiedenisboeken in als een van de grootste kluisjesroven in Nederland.

Kijk hier de volledige tijdlijn over de kluisjesroof, zeker als je op je telefoon zit.

Er zou bij de kluisjesroof voor ongeveer tien miljoen euro aan sieraden, geld en andere spullen zijn gestolen. De politie houdt eind april twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN aan. Justitie denkt dat zij de kluisjesrovers hebben binnengelaten. Het duo zit nog vast. Ook heeft de politie nog twee verdachten in het vizier,de vermoedelijke kluiskrakers. Zij zijn voortvluchtig. Onlangs blijkt dat gedupeerden van de kluisjesroof tot nu toe ruim zeven miljoen euro uitgekeerd hebben gekregen. Daarmee is zestig procent van de slachtoffers gecompenseerd.





6. Undercover: zelfmoordpoeder

Of het zelfmoordpoeder werkt? “Ja, honderd procent zeker ja.” Dit antwoord krijgt een verslaggever van Omroep Brabant wanneer we in april undercover proberen via Marktplaats aan het omstreden poeder te komen. Het is nog altijd kinderlijk eenvoudig om aan het goedje te komen, zo blijkt. Dit terwijl Marktplaats eerder beweerde de advertenties met het omstreden poeder binnen een dag offline te halen.

Undercover_zelfmoordpoeder

De 19-jarige Ximena uit Veghel maakt in februari een einde aan haar leven met het bewuste middel. Haar zelfmoord leidt tot maatschappelijke en politieke ophef. Ximena had het middel volgens haar ouders veel te makkelijk kunnen aanschaffen. Ze eisen een verbod. Dit komt er niet.





7. ‘Megagroot’ drugslab

30.000 liter drugsafval in een xtc-lab in Lage Zwaluwe. Deze ontdekking wordt gedaan op 10 oktober. De politie plakt het etiket ‘megagroot’ op het drugslab. “In ieder geval het grootste van West-Brabant van dit jaar”, geeft ze aan. Ondernemers en bewoners van De Zwingel, waar het lab wordt ontdekt, reageren woest op de familie die verdacht wordt in de zaak: "Ze hebben een bom naast ons geplaatst, dat doe je niet!"

Het probleem met synthetische drugs is groot in Brabant. En dat probleem wordt alleen maar erger, zo geven de twee drugscoördinatoren van de politie in Brabant aan. Dit in een interview vlak na de ontdekking van het megalab in Lage Zwaluwe.





We hadden deze week al meer eindejaarslijstjes: