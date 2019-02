Brabant of Brabrand? Maar liefst 31 berichten over branden in één maand tijd

In de periode van 4 januari tot en met 4 februari heeft Omroep Brabant berichten geschreven over 31 branden. Zeer waarschijnlijk zijn het er dus nog meer geweest. Desalniettemin zit je met 31 branden in één maand al op een gemiddelde van 1 brand per dag.

Het type brand loopt zeer uiteen: van kleine autobrandjes tot en met hele grote, verwoestende branden zoals in Biezenmortel afgelopen vrijdag en alles wat daar tussenin zit.

Welke branden springen het meest in het oog?

Van de branden waarover Omroep Brabant de afgelopen maand heeft bericht, zijn er een aantal opvallend, spectaculair of zeer verdrietig. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Donderdag 3 januari en dinsdag 8 januari, Eindhoven

In één week tijd is er twee keer brand bij Garagebedrijf Van Nu! De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Foto: Danny van Schijndel





Vrijdag 4 januari, Terheijden

De loods van een laserbedrijf aan de Bredaseweg in Terheijden is vrijdagochtend in vlammen opgegaan. Omdat er veel rook vrijkwam, werd de Bredaseweg tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

Donderdag 10 januari, Lage Mierde

Een schuur met onder meer tractors wordt compleet verwoest door de brand. Er stonden ook koeien in de schuur die op tijd door de eigenaar naar buiten zijn gebracht.

Brabant of Brabrand met 31 branden in één maand tijd. Foto: Berry van Gaal/SQ Vision

Vrijdag 11 januari, Moerdijk

Bij afvalrecyclingbedrijf ATM ontstond brand in een kleine loods. Er lag volgens de veiligheidsregio kunststof opgeslagen die in lichterlaaie stond.

Foto: Raoul Cartens

Zaterdag 19 januari, Hoogerheide

In een leegstaand bedrijfspand ontstaat brand in de cv-ruimte en op het dak. De brand was binnen een uur onder controle.

Foto: 112Nieuwsonline

Zondag 27 januari, Venhorst

In ruim een uur gaat een heftruckbedrijf in Venhorst volledig in vlammen op. De brandweerkorpsen van Boekel, Uden, Sint-Anthonis, Wanroij en De Rips werden opgeroepen om de grote brand te blussen.

Foto: Marco van den Broek

Vrijdag 1 februari, Biezenmortel

Bij een grote stalbrand in Biezenmortel zijn bijna drieduizend varkens omgekomen en gingen drie van de vier stallen in vlammen op. De vierde stal liep rookschade op.

Foto: Toby de Kort

Maandag 4 februari, Tilburg

Een zeer grote brand verwoest de papieropslagloods van het bedrijf Huijbtrex in Tilburg.Inmiddels is de brand onder controle. Het nablussen gaat nog uren duren.

Maandag 4 februari, Etten-Leur

Foto: Perry Roovers

Het partycentrum van De Hoge Neer in Etten-Leur brand helemaal af, de schade is enorm.

Dit zijn de meest in het oog springende branden in één maand in Brabant. Of toch maar Brabrand?