Van 'voetbaltruc' tot knuffeldieven, tien geraffineerde streken van zakkenrollers [LIJSTJE]

BREDA - Dat zakkenrollers soms doortrapt te werk gaan, bleek dinsdagavond toen de politie bewakingsbeelden naar buiten bracht van twee dieven in Breda. De daders gebruikten een 'voetbaltruc' om een 19-jarige jongen te bestelen. De beroving staat niet op zichzelf. Dieven halen soms bijzondere fratsen uit om hun slachtoffers te slim af te zijn. Tien manieren waarop zakkenrollers te werk gaan.

Het lijkt in eerste instantie een onschuldig grapje. Een hand op de schouder van het slachtoffer en zijn benen die worden vastgezet. Wat het 19-jarige slachtoffer op het centraal station in Breda op dat moment niet doorheeft, is dat de zakkenroller de afleidingsmanoeuvre gebruikt om zijn telefoon te stelen.

De 'voetbaltruc' in Breda is slechts een voorbeeld van de geraffineerde werkwijze van zakkenrollers. Dieven halen wel vaker aparte trucjes uit.

1. Rijdende auto

In Tilburg probeerde een dief zijn slag te slaan vanuit een rijdende auto. De zakkenroller reed naast een fietser en probeerde vanaf de achterbank de jas van het slachtoffer leeg te roven. De fietser had hem op tijd door en sloeg zijn hand weg.

2. Knuffeldieven

Een zakkenroller in Eindhoven probeerde zijn snode plannetjes te verhullen met een omhelzing. De knuffeldief wist op die manier de portemonnee van het slachtoffer te stelen. De methode komt vaker voor. Een 65-jarige vrouw in Oosterhout werd ook slachtoffer van knuffeldieven.

3. Op festival of concert

Al vaker bleek dat festivals en concerten bij uitstek de plekken zijn waar zakkenrollers hun handjes laten wapperen. Tijdens Paaspop zijn er bijvoorbeeld al meerdere malen dieven opgepakt. Om te voorkomen dat je zakken worden leeggeroofd, staan hier acht festivaltips tegen zakkenrollers.

4. Tijdens stappen

Natuurlijk lopen zakkenrollers niet alleen rond op het festivalterrein, ook in de Brabantse kroegen duiken dieven op. Want Brabantse nachten zijn lang, soms ook voor zakkenrollers. In een Tilburgs café werden zakkenrollers in de kraag gegrepen. In poppodium 013 zijn al eerder een Duitse dief en een Roemeense zakkenroller aangehouden.

5. Voordoen als iemand anders

Zakkenrollers willen natuurlijk niet hun eigen identiteit prijsgeven, maar soms nemen de stelende acteurs een bijzondere rol aan. In Oudenbosch deden dieven alsof ze doofstom waren. Zakkenrollers in Eindhoven deden zich juist voor als 'vriendelijke dames'.

6. Pincode afkijken

Een manier die vaak voorbij komt in supermarkten en winkels is het afkijken van de pincode. Vervolgens wordt de pinpas gestolen en proberen de dieven een rekening leeg te plunderen. Dit gebeurde bijvoorbeeld al eerder in Rosmalen, Tilburg en Oosterhout.

7. Geld wisselen

Het belangrijkste doel van dieven is uiteindelijk om dure spullen of geld te krijgen. Sommige zakkenrollers draaien niet om de hete brei heen. Zij vragen direct al om geld, maar dan wel om geld te wisselen. Vervolgens nemen ze het geld mee met een sluwe wisseltruc, bijvoorbeeld in Boxmeer.

8. Opheffingsuitverkoop

De een z'n dood, is de ander z'n brood, wordt weleens gezegd. Tijdens opheffingsverkopen gaan zakkenrollers namelijk ook flink aan het werk. De opheffingsverkoop van V&D in Breda was bijvoorbeeld 'een waar walhalla' voor zakkenrollers.

9. Samen zakkenrollen

Zakkenrollers gaan niet altijd in hun eentje te werk. Sommige dieven kiezen ervoor om samen te werken. In Rosmalen omsingelden drie boeven hun slachtoffer. In Breda ging zelfs een volledig gezin al zakkenrollend door het leven.

10. Jong geleerd

Sommige zakkenrollers beginnen al op jonge leeftijd met hun boevencarrière. In Grave werd bijvoorbeeld een complete jeugdbende opgerold. In Oosterhout waren de daders pas 12 en 16 jaar toen zij de portemonnee van een vrouw stalen.

Tips tegen zakkenrollers

De politie treedt hard op tegen zakkenrollers in Brabant. Op hun site geven zij onder andere negen tips om te voorkomen dat een dief zijn slag kan slaan. De belangrijkste adviezen lijken om je tas en omgeving altijd goed in de gaten te houden. Omroep Brabant gaf al eerder acht festivaltips tegen zakkenrollers.