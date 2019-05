‘Willem II heeft het af laten weten', Willy en Rene blikken terug op laatste wedstrijden Eredivisie

Woensdagavond werden de laatste wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Voor de voetballiefhebbers was het een weinig spannende avond. Een matig PSV won van Heracles Almelo. NAC Breda degradeerde zondag al en speelde woensdag gelijk tegen PEC Zwolle in een wedstrijd die nergens meer om ging. En Willem II ging kansloos ten onder tegen ADO.

'Het zat er niet in'

“Ze stonden nog even voor, maar ADO Den Haag was toch echt beter”, aldus Rene. “En dus was het al snel over en uit voor Willem II. Die kunnen dus met vakantie. Voor PSV geldt hetzelfde en NAC kan zich gaan prepareren voor de Eerste Divisie. Dat is de realiteit.”

De nederlaag van Willem II woensdagavond was er niet zomaar een: de Tilburgers verloren met wel 6-2. “Ik denk dat ze na het verlies van de bekerfinale er doorheen zaten. Ik had het ze gegund, maar het zat er niet in. Ze hebben het af laten weten.”

Slag slaan op transfermarkt

Voor PSV viel er niets meer te winnen, maar de club uit Eindhoven wist het seizoen wel af te sluiten met een zege op Heracles. “Het is een afsluiting van een magere tweede seizoenshelft”, vindt Willy. “Het was een rustige wedstrijd, een afspiegeling van de laatste maanden.” Volgens Willy zit er dan ook maar één ding op: “Uithuilen en opnieuw beginnen.”

Volgens de voetbalbroers moet PSV een flinke slag gaan slaan op de transfermarkt, wil het tij keren. “Er moet veel gebeuren”, aldus René. “Schwaab gaat weg. Dus achter moet er nieuwe versterking komen. De spelers die ze tot nu toe gekocht hebben, bleken niet de versterking die we gedacht hadden. En misschien gaan Lozano en Bergwijn wel weg. Dan wordt het dus echt naar alternatieven zoeken.” Willy vult aan: “En daarna weer vol goede moed een nieuw seizoen beginnen.”