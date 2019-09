'Niet zo heel slim bezig als je Area51 wilt binnendringen', zegt schrijver van Ufo's voor Beginners

De YouTube-sterren Govert Sweep uit Boxmeer en zijn vriend Ties Granzier waren ‘niet heel slim bezig’. Dat zei Frank van Geloven, journalist en schrijver van het boek ‘Ufo’s voor beginners’, donderdag in het Omroep Brabant-radioprogramma Wakker! Beide mannen werden opgepakt toen ze deze week het zwaarbeveiligde terrein van Area 51 in Nevada (VS) wilden binnendringen. Ze zitten nog steeds in een Amerikaanse cel.

Area 51 is onderdeel van de Nevada National Security Site, een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada. Over het gebied doen de vreemdste verhalen de ronde, zoals over ruimteschepen en ‘aliens’.

Frank van Geloven daarover: “Dat is allemaal begonnen met de Roswell-crash in 1947 (het neerstorten van vliegende schotel bij Roswell). Getuigen en hooggeplaatste militairen die daarbij betrokken waren, hebben altijd verklaard dat er wrakstukken van de crash of een buitenaards wezen naar Area 51 zijn gebracht en daar nog steeds zouden liggen.” Ook een oud-medewerker zou hebben verklaard dat er op het terrein aliens zijn geborgen.

Eigen leven

Vervolgens is volgens Van Geloven het verhaal een eigen leven gaan leiden. “De helft van de Amerikanen denkt dat er op het terrein gekke dingen gebeuren. Dat wordt alleen maar gevoed door de enorm zware beveiliging. Ook de heuvels rondom het terrein zijn verboden gebied. Heel geheimzinnig allemaal.”

Het terrein betreden is dan ook geen slim plan. “Dagelijks worden er mensen gewaarschuwd die in de buurt van het terrein komen. Het terrein betreden is een ander verhaal. Beveiligers hebben de bevoegdheid om te schieten. Dat is de paranoia in Amerika.”