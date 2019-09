Basecamp wordt afgebroken, op naar Nijmegen

Tentenstokken rammelen, doek wordt gevouwen en de tanks gaan weer op de dieplader. Het Basecamp dat een week in Schijndel stond wordt afgebroken. Een deel van de deelnemers gaat naar huis, het grootste deel start de motor van hun voertuig en zondag rijdt in colonne via Grave en Wijchen naar Nijmegen.

Verslaggever Floyd Aanen bivakkeerde een week lang in het kamp om te ervaren hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. "Het was een minimaatschappij. Je had hier alles, van kapper tot kroeg. Ik wist al heel veel over de Tweede Wereldoorlog. Maar je kunt iets uit een geschiedenisboekje leren of je kunt het laten zien. Dit kamp is living history, je ziet nu echt hoe het was."

Soms taart

Soldaten doen meer dan schieten, merkte Floyd. "Het was een zware week. En na het werk hadden ze hier een gewoon leven. Ze sliepen en aten hier. Soms was er zelfs taart, ook al was het oorlogstijd."

In een week tijd bezochten 2.700 scholieren van 27 scholen en 17.500 reguliere bezoekers het kamp. Met name in de weekenden was het ontzettend druk.

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken werd er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant bracht een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeerde verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzocht hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

LEES OOK:

Koos verzorgde iedereen in haar noodhospitaal: gewonde geallieerden, maar ook Duitse soldaten

Dronken gedrag, vechtpartijen of niet salueren: MP's bewaken de regels in het Basecamp

Wapens in Basecamp tonen duistere kant van de geschiedenis

De fotoserie van het Basecamp van Operation Market Garden in Schijndel.

Leven in het Basecamp: wat aten de soldaten vroeger?

Tak, tak, tak, wapens klinken op Basecamp Veghel

Leven als geallieerde soldaten in 1944, welkom in het Basecamp van Operatie Market Garden

Leven in het Basecamp, wie zijn die mensen?

'Duitsers waren moffen en in een tank passen vijf mensen', leren over de oorlog in het Basecamp

Operatie Market Garden herdacht: alles klopt aan de legervoertuigen

Floyd helpt de genie de grond in het Basecamp vlak te maken: 'Trilt enorm, maar werkt wel'