PSV sust supporters: Gerbrands, Van Bommel en De Jong gaan het gesprek aan

PSV verloor in de competitie met grote cijfers van FC Utrecht en AZ en speelde gelijk tegen promovendus Sparta Rotterdam. Donderdag volgde een nieuwe opdoffer. De Europa League-wedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz ging met 4-1 verloren.

'Zorgen en plannen uitspreken'

Op social media reageerden verschillende supporters heftig op deze nieuwe teleurstelling. Vooral coach Mark van Bommel, technisch manager John de Jong en doelman Jeroen Zoet kregen ervan langs. Clubicoon Van Bommel werd zelfs bedreigd.

"Er zijn zaterdag echt dingen uitgesproken naar elkaar", laat PSV-directeur Gerbrands weten. Hij spreekt van een 'kleedkamergesprek' waarbij over en weer zorgen werden geuit. De supporters hebben in het gesprek benadrukt dat ze passie missen in het spel van hun ploeg. "Strijdend ten onder gaan kan, maar dan moet er wel alles aan gedaan zijn." Of Mark van Bommel weg moet, willen ze niet zeggen. "Maar er moet wel iets gebeuren."

Zelf uitgenodigd

PSV benadrukt dat de club zelf de fans heeft uitgenodigd voor dit gesprek 'om te praten en te luisteren en zorgen en plannen uit te spreken'. Dit idee ontstond na de verloren Europa Leaguewedstrijd tegen Linz, in het vliegtuig.

