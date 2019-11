Schietpartijen en invallen: dit gebeurde er allemaal op de woonwagenkampen in Oss en Lith

De inval in het woonwagenkamp in Lith. (Foto: ANP)

OSS/LITH -

Operatie Alfa, het onderzoek naar topcrimineel Martien R. en zijn familie, is nog altijd in volle gang. Een week geleden viel de politie het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss binnen. Daarbij werd het kopstuk van de Brabantse onderwereld samen met twee familieleden gearresteerd. Na meerdere zoekacties in Oss en omgeving stormden ruim honderd agenten donderdag het terrein van een woonwagenkamp op de Maasstraat in Lith op. Een overzicht van alle gebeurtenissen op beide kampen, de afgelopen jaren.