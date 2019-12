15-jarige Megan kwam om bij steekpartij... ook dat was 2019

Het is het soort nieuws waarvan je het liefst zou willen dat je er nooit over hoeft te berichten: een jong meisje werd op klaarlichte dag uit het leven gerukt in haar huis in Breda. De 15-jarige Megan werd helaas landelijk nieuws toen ze afgelopen zomer werd neergestoken.

19 augustus begon als een prachtige, warme zomerdag maar eindigde gitzwart. Kort na de steekpartij aan de Bilderdijkstraat meldde de 16-jarige verdachte zich bij de politie. Het was een klasgenoot van Megan, volgens sommigen haar ex-vriendje.

'You'll never walk alone'

Megan wordt door klasgenootjes omschreven als mooi, zelfverzekerd, vrolijk en spontaan. Breda was na haar overlijden in grote rouw en bij haar huis werden bloemen en knuffels neergelegd. Een man uit de buurt legde een Feyenoordshirt neer met daarop de tekst 'You'll never walk alone'. "Het is een klein gebaar van de buurt. Ze was een grote Feyenoordfan. Meer kun je niet doen", zei hij toen tegen Omroep Brabant.

In november begon de rechtszaak tegen de minderjarige verdachte. Op 21 januari 2020 gaat de zaak verder.

We blikken de hele week terug op het belangrijkste, heftigste en mooiste nieuws van 2019. Aan het einde van deze week sluiten we af met het eindejaarsoverzicht op tv en online. De uitzending begint op 27 december, direct na Brabant Nieuws rond tien voor zes.

