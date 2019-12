Voor of tegen zwarte piet, leraren, Meat The Victims... we demonstreerden wat af in 2019

De stalbezetting van Meat the Victims in Boxtel.

Een van de grootste acties van 2019 was misschien wel de stalbezetting in Boxtel. Dierenrechtenorganisatie Meat The Victims werd in mei landelijk nieuws toen 125 activisten een varkensstal bezetten. Zo'n 100 andere activisten voeren buiten de boerderij actie. De groep wilde in eerste instantie gewonde dieren meenemen.

Dat liep iets anders. De actie duurde uiteindelijk tien uur en buiten liepen de gemoederen hoog op toen boeren een tegenactie kwamen houden. Talloze agenten rukten uit. In november kregen de actievoerders hun straf te horen als gevolg van de bezetting: 67 aanhangers kregen een boete van 300 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Een aantal van hen gaat nog in beroep.

Pegida

Ook Anti-islambeweging Pegida kwam het afgelopen jaar veel in het nieuws door protesten. In mei liep zo'n demonstratie bij de moskee in Eindhoven flink uit de hand. Daarna begon het getouwtrek tussen Pegida en de gemeente Eindhoven. De burgemeester verbood daarna een aantal nieuwe demonstraties, maar Pegida liet het er niet bij zitten. Een demonstratie in het centrum van Eindhoven verliep eind augustus echter een stukje rustiger.

Na de zomer wilde Pegida verdergaan met demonstreren, maar met een anders doel: het behoud van de traditionele zwarte piet. In eerste instantie zou de club bij de intocht demonstreren, maar Pegida haakte af omdat ze niet naast Kick Out Zwarte Piet mochten staan.

Zwarte Piet

Andere demonstraties voor en tegen zwarte piet gingen wel door, zoals tijdens de intocht in Eindhoven. Daarnaast vonden ook in Den Bosch demonstraties plaats.

Leraren

Er wordt wel eens geroepen dat leraren het maar makkelijk hebben met hun zes weken zomervakantie. Niet is minder waar, zeggen de leraren zelf. In november voerden medewerkers van basisscholen, middelbare scholen en het speciaal onderwijs actie voor meer salaris, minder werkdruk en een betere aanpak van het lerarentekort.

Ziekenhuizen

Er werden afgelopen jaar verschillende keren zondagsdiensten gedraaid in Brabantse ziekenhuizen. In juli, oktober en november deed het personeel dat om een beter cao af te dwingen. Op 20 november bundelden de ziekenhuizen hun krachten tijdens een landelijke actiedag. We kunnen met al deze acties 2019 met recht het jaar van de demonstraties noemen.

We blikken de hele week terug op het belangrijkste, heftigste en mooiste nieuws van 2019. Aan het einde van deze week sluiten we af met het eindejaarsoverzicht op tv en online. De uitzending begint op 27 december, direct na Brabant Nieuws rond tien voor zes.

