Boze boeren gooien de kont tegen de krib... ook dit was 2019 [VIDEO]

Er was één groep waar je in 2019 letterlijk en figuurlijk niet omheen kon. De boeren lieten maandenlang flink van zich horen en Farmers Defence Force werd dit jaar in korte tijd een invloedrijke boerenorganisatie.

Vanwege het stikstofprobleem en de bijbehorende plannen van het kabinet, liepen de gemoederen in september van dit jaar hoog op bij boeren. Eind september werd het ook echt tijd voor actie.

Op dinsdag 1 oktober trokken duizenden boeren voor het eerst met de tractor naar Den Haag. Dat had urenlange files en zelfs de drukste ochtendspits ooit tot gevolg.

Maar de boeren wilden meer druk uitoefenen. Op vrijdag 11 oktober gingen boeren massaal naar het provinciehuis in Den Bosch.

Op 16 oktober stapten ze opnieuw op de tractor, wederom naar Den Haag. En dit keer waren de boeren strijdvaardiger dan ooit.

In diezelfde week lieten ook veel Brabantse boeren de Friese vlag wapperen. Daar werden de omstreden stikstofregels namelijk wel van tafel geveegd en dat wilden onze boeren ook.

In de week van maandag 21 oktober begon een protestweek bij het provinciehuis in Den Bosch. Boeren werden opgeroepen om elke dag te komen protesteren. Met name op vrijdag gaven boeren daar massaal gehoor aan. Op vrijdagnacht werd de situatie zelfs behoorlijk gespannen.

Op woensdag 30 oktober vertrokken honderden bouwvakkers naar het Malieveld. Ook zij waren niet blij met strenge milieuregels: heel veel bouwprojecten lagen daardoor stil.

Voorzichtig positief

In november volgt er af en toe voorzichtig positief nieuws voor de boeren, maar dat blijkt niet genoeg. Op maandag 25 november werden boeren door Farmers Defence Force weer opgeroepen om met de tractor langs opritten van de snelweg te gaan staan. Dat werd massaal gehoor aan gegeven.

Op 29 november vroeg het kabinet aan de provincies om de stikstofmaatregelen te versoepelen. Ze werden het in grote lijnen eens over maatregelen om de vergunningverlening voor boerenbedrijven weer op gang te helpen. Op 6 december werd bekend dat de boeren negen maanden uitstel kregen voor het aanvragen van vergunningen voor een nieuwe stal.

Enorme actie tijdens kerst

Maar voor de boeren blijkt dat niet genoeg. Farmers Defence Force roept op tot een nieuwe, enorme actie die vele Nederlanders met de kerstdagen moeten gaan voelen. Daarom bezetten de boeren op 13 december eerst Eindhoven Airport, als een soort voorproefje voor wat de impact kan zijn van een grote actie.

De boeren willen de distributiecentra platleggen. Dat mag niet, bepaalde de rechter in een kort geding. Farmers Defence Force wilde tegen die uitspraak in hoger beroep en riep de aanhang op om de actie uit te stellen.

Maar op 18 december besluiten boeren zich tóch te verenigen. Het wordt een dag vol acties, groot en klein. Er waren ook demonstraties bij de Amercentrale in Geertruidenberg, kunststoffabriek Sabic in Bergen op Zoom, station Den Bosch en in de binnenstad van Eindhoven. De grootste actie was bij afvalverwerker ATM Moerdijk. Daar blokkeerden honderden boeren de toegangswegen.

Eén ding hebben we in 2019 wel geleerd: de boeren stoppen niet met actievoeren totdat hun doelen bereikt zijn.

