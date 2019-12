Operatie Alfa en 'The Godfather' van de Brabantse onderwereld… ook dat was 2019

De politie heeft al heel wat wapens en drugs in beslag genomen tijdens Operatie Alfa. (Foto: Politie)

De grootste politieactie van 2019 was zonder twijfel Operatie Alfa. Het onderzoek rondom de ‘Godfather’ van de Brabantse onderwereld Martien R. en zijn familie en handlangers domineerde de afgelopen maanden het nieuws. Daarom een overzicht van Operatie Alfa in getallen.

16 locaties

De politie deed in het kader van het onderzoek al invallen en doorzoekingen op 16 locaties in de provincie. Daarnaast werd in Friesland gezocht. Alle locaties bekijk je hier.

400 man sterk

Er werken dagelijks 400 agenten, rechercheurs en medewerkers van het Openbaar Ministerie mee aan Operatie. Bij de grote doorzoekingen vallen meer dan 100 agenten telkens de locatie binnen, zoals op de kampen in Oss en Lith.

3 familieleden

De enorme operatie begon met de arrestatie van drie leden van dezelfde familie: de 48-jarige Martien R. uit Oss, zijn 55-jarige broer Toon en zijn 26-jarige zoon Anton.

8 kalasjnikovs

De politie vond op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss naast de kalasjnikovs nog 2 M16-vuurwapens, één stengun en 6 vuistvuurwapens.

48 jaar oud

De leeftijd van Martien R. Hij zou meerdere aanslagen, liquidaties en pogingen daartoe op zijn naam hebben staan. Ook is hij een bekende in de drugswereld. Maar op de een of andere manier ontglipte hij iedere keer aan politie en justitie. Tot nu toe.

100 kilo MDMA

Op het Osse kamp worden honderden liters chemicaliën voor de productie van drugs, honderdduizenden pillen en zo’n honderd kilo MDMA-kristallen gevonden.

8 handgranaten

Op een kamp op de Maasstraat in Lith worden acht handgranaten gevonden.

4 kopstukken

Op maandag 25 november worden vier nieuwe kopstukken opgepakt. Het gaat om twee mannen van 55 en 57 uit Berghem, een man van 44 uit Helmond en een man van 24 die in Oss wordt gearresteerd.

