Bekende Brabanders kijken terug op bewogen jaar: een faillissement, werkstraf en ernstige ziektes

Vrienden koesteren

Ruud Benard, de onbetwiste knuffelbeer uit Breda, besloot na de jarenlange media-aandacht uit de schijnwerpers te stappen. Hij vertelt over zijn deelname aan realitysoap Big Brother en over zijn kerstboompje dat het hele jaar voor het raam staat. Ruud: "Met kerst denk je aan de mensen die echt om je geven. Die moet je koesteren."

Grootste vloggende familie

De bakkersfamilie Nagelkerke uit Oudenbosch is zeker niet alleen deze kerstdagen. Bijna 50.000 abonnees volgen de dagelijkse gebeurtenissen van De Nagelkerkjes via hun YouTube-kanaal. "Waar wij zijn, is ook onze camera", zeggen Jan en Sofie terwijl hun acht kinderen de kerstboom mierzoet aankleden.

Alleen, maar niet eenzaam

Addy van de Krommenacker viert zijn kerstmis wel alleen, maar eenzaam is hij niet. Hij moest dit jaar vanwege een faillissement afstand doen van zijn modewinkels. Een doorstart komt er wel, maar desondanks hakten de gebeurtenissen er flink in. Steun van vrienden en familie geven hem de kracht om toch met een goed gevoel kerstmis te vieren. "Ik heb eerst tijd en rust nodig om erachter te komen wat ik nu eigenlijk zelf wil."

'Lekker bij elkaar zijn'

Voor Tilburgs bekendste politicus Hans Smolders was het een heftig jaar. Afgelopen zomer werd een kwaadaardige tumor in zijn rechterlong ontdekt. Dat ging de lijsttrekker van Lijst Smolders Tilburg niet in de koude kleren zitten. Deze kerstdagen zal Smolders intensiever beleven dan andere jaren. "Lekker bij elkaar zijn, eten met elkaar", zegt Hans.

'Geen cadeautjes'

Marco Kroon verwacht dit jaar geen kerstcadeautjes onder de boom. Hij werd veroordeeld tot honderd uur werkstraf, omdat hij bij zijn aanhouding na wildplassen een kopstoot zou hebben uitgedeeld en met een ontbloot geslachtsdeel zou hebben gezwaaid. De controversiële oorlogsheld gaat in hoger beroep. Kroon: "Het geld voor de cadeautjes hebben we dit jaar nodig voor de advocaten."

Gevecht voor kickbokser

Kickbokser Robbie Hageman vocht vele partijen en werd twee keer wereldkampioen, maar dit jaar kwam hij in een heel ander gevecht terecht. Hij heeft een hersentumor en is ongeneeslijk ziek. Robbie verheugt zich ondanks alles op 2020 want dan krijgen hij en zijn vrouw Chantal hun derde kindje. “Het wordt een dochtertje”, zegt hij met een grote glimlach op zijn gezicht.