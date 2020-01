Celine van Duijn voelt zich hier thuis: 'Ik krijg zelfs een Brabants accent' [VIDEO]

EINDHOVEN -

"Ik krijg te horen dat ik al een Brabants accent krijg", lacht schoonspringster Celine van Duijn (27). Om te trainen in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion verhuisde de Amersfoortse naar Eindhoven. Daar voelt ze zich al helemaal thuis. "Het is een topsportstad met goede faciliteiten." In 2018 werd ze Europees kampioen op het 10-meterplatform en dat belooft veel goeds voor de Spelen. In de video ontdek je de persoonlijke kant van Celine van Duijn.