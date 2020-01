Directeur voormalig Van Wanrooy Transport nu ook vervolgd voor witwassen

Directeur Paul van W. van het voormalige Van Wanrooy Transport, wordt nu ook vervolgd voor witwassen. In een strafrechtelijk onderzoek heeft de politie dinsdag acht panden doorzocht. Hij werd in december vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel voor zijn aandeel in de invoer van bijna 3500 kilo cocaïne.

Het gaat om vijf panden in de gemeente Oosterhout, twee in Breda en in een pand in de omgeving van Rotterdam. Het onderzoek richt zich op geld dat is verdiend met drugshandel. Er is onder meer beslag gelegd op administratie en voor bijna een miljoen euro op onroerend goed.

Het is gebruikelijk dat iemand die veroordeeld wordt voor drugshandel, vervolgens wordt ‘kaalgeplukt’. Misdaad mag niet lonen, is de gedachte daarachter. De cocaïne werd destijds het land in gesmokkeld in containers met bananen.

Onderzoek naar de geldstromen rondom de drugstransporten, liet zien dat Van W. grote contante aankopen deed. Daarop ontstond het vermoeden van witwassen. Ook de aankoop van vastgoed verliep verdacht, zegt het Functioneel Parket. De directeur zou op die manier betaald zijn voor bewezen diensten met betrekking tot de drugstransporten.

LEES OOK:

Bekijk hier het enorme cocaïnetransport naar Oosterhout, gefilmd vanuit een politiehelikopter

Drugssmokkel Oosterhout: gedraai rond container vol cocaïne in loods met camera's

Oosterhouts transportbedrijf laat cokesmokkelende directeur vallen

Gemeente Oosterhout wil pand Van Wanrooy sluiten, rechter moet beslissing nemen