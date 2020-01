Vuurwerkhandel eist vergoeding voor hun onverkoopbare knalwerk: ‘Het kan niet in de kliko, hè'

Vuurwerkimporteurs en –verkopers komen financieel behoorlijk in de knel als het vuurwerkverbod per direct ingaat. Ze blijven zitten met voorraden, waar ze niets meer mee kunnen. De schade kan in de tonnen lopen. Vrijdag liet de brancheorganisatie weten dat ze een vergoeding eist, desnoods via een rechtszaak.

Elwin van den Berg is bestuurslid van de branchevereniging Pyrotechniek Nederland. Hij loopt al bijna dertig jaar mee in het vak. Zijn bedrijf in Tilburg levert vuurwerk aan honderdvijftig verkooppunten. Elwin is nauw betrokken bij de vuurwerkdiscussie. “We hebben als branche toegezegd dat we meewerken aan een verbod op pijlen en knalvuurwerk. We snappen echt dat de maatschappelijke discussie om een antwoord vraagt. Maar dan is het zo ver en zegt de overheid: ‘er komen geen vergoedingen’. Dat kan gewoon niet.”

Illegaal vuurwerk

Daar is vuurwerkverkoper Ed Steenbakkers uit Sint Oedenrode het mee eens. “Het is toch van de zotte dat de markt nu de rekening gepresenteerd krijgt voor het illegale vuurwerk.” Want daar zit volgens hem het échte probleem. “Ik wil niet zeggen dat je geen schade kunt aanrichten met onze klappers, maar daar blaas je in principe geen brievenbussen mee op.”

Vooral dat er geen vergoeding komt, vindt Van den Berg niet te verkroppen. “Je werkt mee, je denkt mee, en nu krijgen we de rekening.” Het is volgens hem helemaal niet zo gemakkelijk om van het vuurwerk af te komen. “Dat kan je niet zomaar in de kliko gooien, hè. Ik denk niet dat de minister zich dat realiseert. Het moet allemaal vernietigd worden.” Kosten: 4,50 euro per kilo. Dat loopt voor een boel bedrijven dus aardig in de papieren. Van den Berg: “Als ik geluk heb, kost het me twee ton. Als ik pech heb vijf ton. De verkoopwaarde van wat ik nog heb liggen, is een half miljoen euro.”

Doorverkopen in het buitenland is ook geen optie. Van den Berg: "Dat kan alleen als de gebruiksaanwijzing past. In de praktijk moet je vooral heel veel omlabelen en nieuwe stickers plakken. Dat kost zoveel tijd, dat is geen doen. Dan kan ik het beter laten vernietigen."

Hoofd boven water

Kunnen de vuurwerkimporteurs en –verkopers nog het hoofd boven water houden? Van den Berg: “De een na de ander belt, of ik het terug kan nemen. Maar ja, dan zitten wij ermee.” Maar hij begrijpt het wel: “Veel detailhandelaren hebben het al moeilijk genoeg. Die gebruiken vuurwerk om het een beetje goed te maken. Ik weet niet of ze dit allemaal aankunnen.”

Voor Steenbakkers lijkt het nog mee te vallen: “Wij hebben dit jaar heel bewust en voorzichtig ingekocht, want we zagen het wel een beetje aankomen.”

LEES OOK:

Vuurwerkverkopers balen dat het kabinet knalvuurwerk en pijlen wil verbieden

Vuurwerkshows in elke gemeente niet haalbaar: te weinig professionals

Burgemeester van Breda overweegt vuurwerkverbod in wijk Hoge Vucht na dramatische jaarwisseling

Zeker 32 gewonden door vuurwerk in Brabant, jongste slachtoffer is 3 jaar