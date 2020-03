LIVEBLOG CORONAVIRUS: online 'coronaviering' Tilburgse kerk, Sint-Oedenrode gelast optocht af

EINDHOVEN -

"Je kunt zondag niet naar ons komen. Daarom komen wij naar jou toe." Met die boodschap roept het bestuur van de Opstandingskerk in Tilburg parochianen op om zondag de eucharistieviering online te volgen. Aanleiding is het coronavirus dat heerst in Brabant en dat ook deze kerk raakt. In Sint-Oedenrode is de uitgestelde carnavalsoptocht die gepland stond voor komend weekend afgelast. We volgen alle ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.